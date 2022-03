El World Padel Tour demanda a la Asociación de Jugadores: los 25M que pueden parar el circuito

La guerra en el mundo del pádel no cesa. La cuerda sigue tensándose entre los dos grandes agentes que forman parte de la dirección internacional de un deporte que vive los momentos más tensos de su historia. Después de alcanzar una expansión sin precedentes en los últimos años, ahora el conflicto se ha abierto sin que haya esperanza de que se vaya a encontrar una solución.

En este caso, quien ha querido echar más leña al fuego, con mucho dinero de por medio, es la dirección de World Padel Tour y su empresa regidora Setpoint Events. El tándem que forman ambas compañías no quiere perder la guerra contra la Federación Internacional y contra Qatar y por eso están intentando atacar al que parece ser el eslabón más débil, el que se encuentra en mitad de los dos extremos.

Se trata de los jugadores, y más en concreto, la nueva Asociación de Profesionales que ahora mismo lidera y defiende los derechos de todos los integrantes del circuito. La PPA se ha posicionado al lado de la FIP y por lo tanto, va de la mano de Qatar Sports Investments en este conflicto. Y sobre ellos pesa también una demanda que podría ascender hasta los 25 millones de euros.

Un ataque que ha denunciado la propia Asociación de Jugadores Profesionales, ya que consideran un auténtico atropello la amenaza que les ha enviado de manera formal World Padel Tour. Lejos de que se puedan calmar las aguas, esto aviva todavía más las ansias de revancha por parte del tándem que forman la FIP y QSI para intentar romper el orden establecido de lo que consideran un monopolio ilegal que no acepta competencias.

La demanda de WPT

World Padel Tour sigue siendo el circuito profesional líder de este deporte. Sin embargo, el desarrollo real de Premier Padel, el circuito creado por Nasser Al-Khelaifi, ha provocado que las relaciones se tensen más todavía. Quizás desde WPT y Setpoint Events no esperaban que este nuevo proyecto pudiera lanzarse de manera oficial tan rápido. Ahora ya tiene incluso un primer torneo anunciado, el que se celebrará en breve en Doha, donde ya se organizó el Mundial del año 2021.

Premier Padel todavía está empezando a dar sus primeros pasos y ha generado algunas dudas al no tener un calendario confirmado, aunque sí las sedes que visitará durante el 2022, y que todavía no haya mencionado la idea de crear unos primeros torneos en la categoría femenina. Sin embargo, el hecho de que se empiece a jugar antes del 2024, cuando World Padel Tour esperaba su competencia real al tener el contrato de exclusividad de los jugadores, ha hecho saltar todas las alarmas.

Para intentar poner solución a este problema han decidido cortar por lo sano y presentar una doble demanda en un tribunal arbitral con una cuenta pendiente de muchos millones. Concretamente de unos 25 'kilos' que han dejado en shock a los principales jugadores del circuito, ya que esta demanda es contra ellos por prestarse a jugar el torneo ya confirmado en Doha propiedad de Premier Padel.

A pesar de que el contrato les obliga a dar preferencia a WPT siempre y cuando haya coincidencia de torneos entre los dos circuitos principales, lo cierto es que Setpoint Events no acepta ni tan siquiera que los jugadores acudan a los torneos organizados por la FIP y QSI. Y ahí es donde nace el conflicto. De hecho, el evento de Doha se ha posicionado en unas fechas que no interfiere con una ninguna competición de primer nivel. Pero ha sido el detonante de una nueva batalla dentro de la guerra.

La demanda se divide en dos partes. Una primera estimativa de unos 12,5 millones de euros que se corresponde con los 20 mejores jugadores de la clasificación mundial, y otros 12,5 millones para los jugadores que van del puesto 21 hacia delante. Se considera que el perjuicio económico que suponen las estrellas del pádel es mayor que el que hacen el resto de jugadores, aunque sean más por número.

La PPA está formada por un total de 156 jugadores y está liderada por algunos de los rostros más reconocidos del circuito internacional. Alejandro Galán, número 1 del ránking, es su presidente, mientras que la leyenda Pablo Lima es el vicepresidente. Cuentan con el apoyo directo de 'Paquito' Navarro, el secretario de la misma, y del argentino Maxi Sánchez que hace las veces de tesorero de la asociación. De esos 156 jugadores, la demanda ha afectado a un total de 71 integrantes del circuito tal y como ha apuntado la Agencia EFE.

La respuesta de la PPA

A pesar de este duro golpe, la Asociación de Jugadores Profesionales que podría provocar una paralización total del circuito, ha querido responder a las amenazas y a los ataques lanzados por World Padel Tour con entereza. Una repuesta que ha llegado a través de un comunicado realmente duro: "Desde la Asociación se trabaja para conseguir que los jugadores profesionales puedan competir libremente y, por tanto, estimamos que reclamar 12,5 millones de euros no se corresponde con los valores del deporte".

El conflicto corre el riesgo de provocar una paralización total de su ritmo normal. Los jugadores podrían negarse a participar en más torneos si siguen viendo una persecución tan flagrante como la que evidencia esta demanda. De momento, siguen con su hoja de ruta normal sin faltar a ninguno de los eventos organizados por Setpoint Events y la última muestra es que participarán con total normalidad en el evento de World Padel Tour que se disputa en los próximos días en Vigo.

"Los aficionados a este deporte no deben ser perjudicados por las decisiones que desde WPT se están tomando". No obstante, no esconden que la empresa que ahora mismo rige su deporte les demanda una enorme cantidad de dinero, algo que tiene poca lógica si quieren mantener una cierta cordura o una cierta normalidad.

De momento, el circuito de World Padel Tour se mantiene como el más fuerte con 27 citas en 14 países ya confirmados, mientras que Premier Padel de momento solo tiene previsión de organizar 10 torneos durante 2022 y repetir en 2023. No será hasta 2024, cuando se acabe el contrato de exclusividad de los mejores jugadores del mundo, cuando viva su gran explosión.

