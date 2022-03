Raúl de Tomás sufre una lesión en el hombro y será baja con España ante Albania e Islandia

Problemas para la selección española y para Luis Enrique. Raúl de Tomás, el delantero más en forma del combinado nacional, no podrá estar en los partidos ante Albania e Islandia debido a una lesión. El ariete del RCD Espanyol abandonará próximamente la convocatoria de España para recuperarse de unas molestias en el hombro.

Contratiempo importante para el seleccionador asturiano que pierde así a su hombre gol. El jugador arrastraba unas pequeñas dolencias que se han ido agravando con el paso de los días. Al ser dos encuentros amistosos sin mayor trascendencia, se ha optado por dar marcha atrás a su aparición para que la lesión no se agravara. Todo hace indicar que 'Lucho' llamará a un nuevo atacante para suplir esta baja y muchas miradas apuntan a Marco Asensio y Juanmi.

Raúl de Tomás se perfilaba como titular para el partido de este sábado ante Albania. El delantero del Espanyol estaba llamado a ser el líder en ataque del conjunto nacional. Sin embargo, este importante contratiempo ha provocado que sea baja para los dos encuentros y que se pierda lo que resta de parón de selecciones. Una noticia que sin duda habrá sido muy bien recibida en el seno de su club ya que, de forzar, se podrían haber agravado esos problemas que arrastra en su brazo.

Raúl de Tomas, con la Selección RFEF

Ahora, Luis Enrique tendrá que pensar en un nuevo plan para los dos duelos que tiene la Selección en los próximos días. Falta por saber todavía si el entrenador asturiano llamará a un nuevo jugador, aunque todo hace indicar que sí. Ya se empiezan a hacer las primeras conjeturas sobre la elección que hará el técnico.

Esta lesión ha supuesto un palo muy duro para un 'RDT' que vive un sueño cada vez que se pone la camiseta de España. Después de unos años complicados, ahora se ha consolidado como uno de los arietes más en forma del fútbol español, lo que le ha abierto las puertas de la Selección. Por eso, cada llamada era un motivo de orgullo para él y también una oportunidad para ganarse un puesto en la lista definitiva para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Golpe duro para 'RDT'

Raúl de Tomás tiene la ambición de posicionar al RCD Espanyol en una buena situación en la tabla de La Liga y seguir haciendo goles para ganarse la oportunidad de estar en un Mundial con España. Hace tan solo unos días, en una entrevista con la revista El Club del Deportista, reconocía el enorme privilegio que es vestiar la elástica nacional.

Raúl de Tomás celebra un gol con el Espanyol en La Liga 2021/2022 Reuters

"Sería para mí el mayor logro en mi carrera deportiva y en lo personal estar en un Mundial. Y en caso de que no suceda, estaré apoyando y animando a la selección como siempre he hecho". 'RDT' nunca ha escondido que su gran ambición es estar en esa cita que arrancará el próximo mes de noviembre.

Sin embargo, tendrá que ganarse con el Espanyol esa presencia ya que con la Selección no podrá hacerlo hasta el próximo parón nacional. Para Luis Enrique se trata también de una baja sensible aunque sea en unos partidos en los que España no se juega nada importante más allá de hacer pruebas y cerrar buenos partidos.

