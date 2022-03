El Barça estrecha el cerco a Lewandowski: el siguiente sueño imposible tras el fiasco de Haaland

Noticia de impacto en el entorno del FC Barcelona. El club que preside Joan Laporta sigue buscando un referente para la próxima temporada. Un gran nombre que vuelva a enganchar a la afición y que haga recuperar la ilusión a una hinchada que se quedó huérfana de ídolos desde el adiós de Leo Messi rumbo al PSG. Y ese nombre parece ser ahora Robert Lewandowski.

El conjunto azulgrana ha puesto su punto de mira sobre el delantero polaco y tal y como informa el diario SPORT, la opción de su fichaje es real. Sin embargo, el presente más reciente, en el que han tenido que vivir como se les rompía el sueño de Erling Haaland, hace que el nombre del ariete del Bayern de Múnich también sea realmente difícil.

No obstante, desde Barcelona insisten en que la opción es factible. Lo cierto es que la operación sería mucho más asequible a la del delantero del Borussia Dortmund. Sin embargo, tienen que lidiar con el interés de otros grandes clubes europeos que podrían poner más dinero sobre la mesa, especialmente en cuanto a salario se refiere.

Robert Lewandowski, en un partido del Bayern Múnich de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

El jugador del Bayern de Múnich no termina contrato este verano, si no que lo hace en 2023. Por ello, su salida no sería gratis y no tiene esa libertad que por ejemplo sí tienen otros casos del mercado de fichajes como Kylian Mbappé, que recalará en el Real Madrid. Si el Barça, o cualquier otro club, quieren sacarlo de la Bundesliga, deberán llegar a un acuerdo con el club que dirige desde el banquillo Julian Nagelsmann.

Para el conjunto de Múnich no es una mala opción su venta teniendo en cuenta que el próximo verano podría salir gratis. Sin embargo, Robert cuenta con el hándicap de la edad. Cumplirá 34 años en agosto y de tener que aguantar un curso más en el Allianz Arena, llegaría a su nuevo destino con 35. Una edad muy avanzada para iniciar su último gran proyecto. Por eso, la decisión entre ambas partes se tiene que tomar cuanto antes.

Cuando sea necesario hablar de dinero, el Barça partirá en total desventaja en la competencia con otros equipos que estarían interesados en llevarse al que todavía es el mejor delantero del mundo y que debería haber sido el ganador de los últimos dos Balones de Oro. Aun así, desde Barcelona mantienen la confianza en la viabilidad de la operación y la información que maneja es que puede ser real.

Claves del interés culé

La buena relación del agente del delantero polaco, Pini Zahavi, con Joan Laporta, también sería otro de los puntos que reforzaría el acuerdo. Es una realidad que 'Lewy' quiere salir del club al que llegó en 2014, pero para ello tendrá que sellar un punto de acuerdo con la entidad. Las conversaciones para una posible renovación están completamente rotas, pero buscar una solución al conflicto no será nada fácil.

Robert quiere tener un último baile en un gran equipo de Europa y para ello, una llegada a España podría ser clave. De hecho, su sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid, equipo al que ha estado a punto de llegar en varias ocasiones. Sin embargo, desde la Ciudad Condal tienen la esperanza ahora de que la elección sea ahora totalmente distinta y que se pase al eterno rival.

Robert Lewandowski con un brazalete en favor de Ucrania EFE

El diario SPORT asegura que Laporta quiere hacer de Lewandowski la gran estrella del nuevo proyecto de Xavi Hernández y por eso prepara una oferta a escala mundial de cuatro años de contrato. Además, en el club ilusiona la posibilidad de unir a dos de los mejores delanteros de la última década en la Bundesliga. Una pareja entre el polaco y Pierre Emerick Aubameyang sería cuanto menos ilusionante.

En Barcelona valoran el carácter tranquilo del jugador, su estabilidad personal y familiar y su ambición por alargar su carrera, la cual ha llevado a sus cotas más altas en los últimos años. A pesar de su avanzada edad, Lewandowski se ha convertido en el mejor goleador del mundo gracias a su maduración tardía y su enorme cuidado físico.

