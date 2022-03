Estalla la crisis entre el PSG y Leo Messi: "Por el bien de todos, debería irse en el mes de junio"

La situación en el PSG empieza a ser muy preocupante. La plantilla está totalmente dividida y sus estrellas están perseguidas por diversos asuntos. Mientras Kylian Mbappé cuenta las horas para poder marcharse y ser feliz en el Real Madrid, Neymar es perseguido por las críticas sobre su lamentable estado físico y sobre su nulo rendimiento deportivo que ha dejado el ataque de los parisinos en cuadro.

Sin embargo, el integrante de la delantera que más está siendo señalado por su pobre rendimiento y, sobre todo, por las expectativas no cumplidas tras su fichaje este verano, es Leo Messi. El exjugador del Barça está haciendo una temporada muy discreta y en París se preguntan dónde ha quedado el que fue el mejor jugador del mundo y el que más cobra, también tras su llegada al Parque de los Príncipes.

Desde Francia ya empiezan a apuntar hacia una salida del jugador argentino del PSG después de un año realmente duro en el que ha rendido a un nivel muy discreto. Además, la tensión que se respira en el vestuario también contribuye a esa posibilidad de acercar a una salida del astro argentino, quien estaría sopesando la idea de regresar a Barcelona.

El robo de Modric a Messi en el Real Madrid - PSG EFE

Aunque la situación del FC Barcelona sea pésima y no tenga margen para llevar a cabo este tipo de movimientos, el hecho de que hayan renunciado a operaciones como Erling Haaland les permite soñar con el regreso del argentino. Eso sí, implica que Leo se reduzca el salario a más de la mitad de lo que ahora percibe en París.

Crece la tensión en Francia

Una de las voces más autorizadas en los medios deportivos franceses de la actualidad, el exjugador Jérôme Rothen, ha abierto el debate de par en par sobre la salida del argentino en RMC. El que fuera internacional con la selección gala ha cargado duramente contra el conjunto parisino y también contra Messi.

Rothen afirma que la solución para los problemas de la entidad gala es que Messi se marche el próximo mes de junio y que ponga fin a su breve aventura en la ciudad de la Torre Eiffel. "Por el bien de todos, Messi debería irse en junio. Esa es la sensación. Nunca se ha hecho un idilio entre Messi y el PSG".

Leo Messi se lamenta en el Santiago Bernabéu. AFP7 / Europa Press

Además, el que fuera jugador del propio PSG o del Mónaco reconoce que entiende la situación de infelicidad que vive el '30' y que contrasta con su alegría con la selección argentina. Su estancia en París se está convirtiendo en un calvario para él ya que nunca se ha sentido integrado y cómodo, ni en la ciudad ni en el equipo. Una vida que contrasta totalmente con su estancia en Barcelona, una ciudad en la que creció y en la que consiguió asentarse y formar una familia.

Por si fuera poco, Rothen critica la actitud que tiene Messi y otros jugadores considerando que le faltan al respeto al club al ir con sus selecciones después de periodos de lesión. Eso es algo que ha hecho Messi en más de una ocasión, quien se ha perdido encuentros con el PSG para llegar descansado con Argentina.

"Algunas cosas me chocan. No es el único que se ha visto que hace eso con el PSG. He visto jugadores sudamericanos que tienen una mala actitud cuando están mal físicamente y no juegan y luego van a la selección. Es una pena la relación que tienen con el PSG en la actualidad. ¿Estos diez días con la selección les harán sentirse mejor y mejorar las cosas con el PSG? Sigo siendo muy escéptico al respecto

