La decadencia de Neymar: falta de actitud, exceso de fiestas y mucho dinero

Neymar Jr. es uno de los futbolistas que peor parado sale de la crisis por la que atraviesa en la actualidad el Paris Saint-Germain. Llegó al club francés en el verano de 2017 para ganar el Balón de Oro y, en cambio, las decepciones y los escándalos han sido una constante en su trayectoria.

La eliminación en octavos de la Champions League a manos del Real Madrid dejó a Neymar entre los grandes señalados. La afición no aguanta más y la prensa destapa sus trapos sucios. Lo último: las malas condiciones en las que aparece en los entrenamientos.

Las dudas crecen en torno a la profesionalidad del extremo brasileño, mientras desde Francia se revela cuánto cobran los jugadores de la Ligue-1. Y sí, Neymar Júnior es uno de los futbolistas mejor pagados. De hecho, percibe al mes prácticamente el doble que Kylian Mbappé.

"Estado lamentable"

A lo largo de su trayectoria profesional, Neymar nunca ha ocultado que le gusta salir de fiesta. Famosos han sido los cumpleaños de su hermana, así como sus idas y venidas con los conocidos 'toiss'. "Vive en una olla a presión y somos un escape. No hablamos de fútbol. Somos una forma de que él libere el estrés de su vida. Estamos juntos para conversar, viajar...", explicó uno de ellos en 2019.

El grupo ha acudido a las mejores fiestas. Según The Sun, perciben un sueldo de 11.000 euros por "hacer compañía y divertirse junto a Neymar". Hasta ahí podría ser todo correcto. Pero las últimas informaciones que aparecen, hablan de un futbolista que llega en malas condiciones a los entrenamientos del PSG.

Neymar, en un calentamieno del PSG EFE

En RMC Sport, el periodista Daniel Riolo abrió la 'caja de Pandora': "Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario".

Estrella apagada

En 2017, Neymar decidió dar un gran giro a su carrera. Dejó el Barcelona para fichar por el PSG. Entonces se afirmó que este movimiento iba encaminado a lograr ser el número 1 del mundo, algo que no podría conseguir de seguir estando a la sombra de Messi. Los años han ido pasando y el internacional canarinho no ha podido sentarse en el trono del fútbol mundial.

Junto a Mbappé ha sido el gran estandarte del Parque de los Príncipes. Pero las lesiones y las polémicas han lastrado su rendimiento. En especial en lo que se refiere a la Champions League, llegándose a perder eliminatorias claves. Aunque el momento más complicado tal vez lo esté viviendo en este 2022.

Neymar se duele en el suelo tras recibir una fuerte entrada Reuters

En lo que va de temporada, el brasileño ha disputado 21 partidos para un total de 1712 minutos entre duelos de la Ligue-1 y de la Champions League. Aunque el registro más preocupante es el goleador. Cinco dianas. Sí, cinco. Y eso sin ni siquiera haberse estrenado en la máxima competición continental, pese a haber estado presente en seis encuentros de los ocho posibles. En cuanto a asistencias, ha firmado cinco pases de gol.

Con los números en la mano y las sensaciones que deja dentro del terreno de juego, parece que son cada vez más los que se han cansado de 'Ney'. Y en esos términos habló el ya mencionado Riolo en After Foot: "A la afición del PSG le importa una mierda las payasadas de Neymar. Que se vaya, está arruinando al club. A los seguidores del PSG no les importa que no le esté yendo bien, por su documental de Netflix y todo eso. Tienes que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño dentro del club".

Mejor pagado

En el PSG se prepara una revolución de cara a la próxima temporada 2022/2023. La salida de Mbappé al Real Madrid se da como un hecho. Pero al delantero francés le podrían seguir otros miembros de la actual plantilla. Ya se conoce también que Di María tampoco continuará en las filas parisinas.

Sin Kylian Mbappé en el equipo y con la duda acerca del futuro de Leo Messi, podría parecer que Neymar Jr. se convertiría en el auténtico buque insignia. Pero esas críticas y el enfado de la afición con el extremo ponen el futuro en duda. Eso sí, la confianza del PSG en el futbolista se refleja con los sueldos de los jugadores en la mano.

Neymar, en el PSG Reuters

Tal y como confirmó L'Équipe, el brasileño es el mejor pagado. Al mes percibe más de 4 millones de euros brutos. Es decir, alrededor de 30 'kilos' netos al año. Esto quiere decir que cobra más que las otras estrellas del equipo. Messi es el segundo en el escalafón con en torno a 25 millones netos por temporada. Por detrás de ellos, Mbappé. El delantero francés cobra la mitad que 'Ney' al mes: 2,2 millones brutos.

