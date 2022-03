"Neymar llega a entrenar en un estado lamentable, al límite de estar borracho"

El PSG es un polvorín. La última derrota ante el Mónaco (3-0) rompe la poca estabilidad que le quedaba al equipo parisino, el cual mira a un futuro lleno de incógnitas. En busca de culpables, uno de los grandes señalados es Neymar Jr. El '10' del Parque de los Príncipes está lejos del nivel que debería estar dando en el campo y las críticas hacia él cada vez son más feroces.

El último en cargar contra Neymar ha sido un periodista, Daniel Riolo. Este tuvo una polémica intervención en RMC Sport, medio para el que trabaja, que está dando mucho que hablar: "Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario".

El discurso de Riolo contra Neymar fue a más en su intervención en After Foot: "A la afición del PSG le importa una mierda las payasadas de Neymar. Que se vaya, está arruinando al club. A los seguidores del PSG no les importa que no le esté yendo bien, por su documental de Netflix y todo eso. Tienes que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño dentro del club".

Según @DanielRiolo de @RMCsport, Neymar es un problema para el PSG



️ "Ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable para un jugador, al límite de estar borracho"



️ "Está en un espíritu de revancha contra el PSG" pic.twitter.com/R6NGufaVYm — El Larguero (@ellarguero) March 22, 2022

La afición del PSG ya se lo hizo pagar a Neymar en el último partido en casa, ante el Burdeos. Los seguidores del equipo parisino abuchearon a casi todos los jugadores titulares, salvo Kylian Mbappé. Dos de los más castigados fueron el brasileño y su amigo Leo Messi.

Abucheos a Messi

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, salió en defensa de Messi tras aquello. En una comparecencia de prensa, el 'Muñeco' afirmó no compartir ese tipo de gestos, aunque recordó que en su país también cuestionaron a Messi en múltiples ocasiones.

"En el fútbol nada llama la atención. Nosotros maltratamos bastante a Messi también, ahora no nos hagamos los patriotas. Tengamos memoria", manifestó el "Muñeco" en una comparecencia de prensa.

"Entiendo que en otros lugares también vivan el fútbol de diferente manera y si tienen que reprobar, reprueben de esa manera. Yo no lo comparto, para nada, pero en el fútbol estas cosas no me sorprenden", agregó el entrenador argentino.

Desde 2011, el director ejecutivo del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha invertido unos 1.400 millones de euros en fichajes y ha contratado a varias de las figuras mundiales -la última de ellas, Messi-, sin haber logrado aún la Champions League.

