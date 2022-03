Las Vegas, la última joya de la Fórmula 1: Liberty conquista EEUU y sueña con un gran calendario

La Fórmula 1 está creando en los últimos años un programa de expansión sin precedentes. La idea de la nueva dirección del 'Gran Circo' es ir creciendo, no solo en número de carreras, si no también en territorios conquistados. El objetivo no es otro que hacer de la competición más exclusiva y emocionante del mundo un producto global y que llegue a todos los rincones del planeta como lo hace en Europa, su cuna.

Con esa idea llegó Liberty Media en el año 2016 tras la compra de los derechos de la competición y para ello ha llegado también su nuevo CEO, Stefano Domenicali, quien pretende llevar la Fórmula 1 hasta las 30 carreras, lo que supondría un giro total al paradigma que tenía el 'Gran Circo' hasta hace solo unos años, cuando comenzó ese proceso de desarrollo exponencial. Y una de las grandes joyas con las que ya trabaja la F1 es la ciudad de Las Vegas.

Uno de los mercados que tiene en rojo la dirección de Liberty Media y de la FIA es Estados Unidos, a donde ya han desembarcado con fuerza, pero donde no pueden dejar de hacer presión para seguir impulsando su disciplina hasta convertirlo en un deporte de masas. De momento, la progresión es muy positiva y por eso sueñan ya con una tercera prueba en el país para dar continuidad a su proyecto.

Algunas de las últimas políticas que está poniendo en práctica el equipo de Domenicali tienen como gran reto hacer del país americano uno de sus grandes feudos. Para ello se están aprovechando del peso de algunas figuras como 'Checo' Pérez y de vías de expansión que van más allá de lo puramente deportivo. Ahí entra la difusión audiovisual, informativa y, por supuesto, también el merchandising.

Sergio 'Checo' Pérez celebra un podio en el Gran Premio de México con la bandera de su país Europa Press

Las Vegas llega a la F1

El objetivo de la Fórmula 1 y de la ciudad de Las Vegas es unir sus caminos de cara al 2023. Se espera que en los próximos días, quizás semanas, se pueda llevar a cabo el anuncio de manera oficial de la creación de un Gran Premio de F1 en la Ciudad del Pecado. Otro evento espectacular que tendría su epicentro en EEUU como ya lo son las ciudades americanas que ya tienen carrera para este 2022.

La idea que tiene la dirección de Liberty Media es fijar el nuevo Gran Premio de Las Vegas durante el fin de semana de acción de gracias. Una celebración muy respetada y admirada en todo el país, y en otros territorios como Canadá o México, y que serviría para potenciar todavía más la aceptación de la Fórmula 1 en Estados Unidos.

De esta forma, se espera que el 'Gran Circo' llegue a Las Vegas para finales del mes de noviembre del año 2023. Además, el proyecto que se maneja es el de la creación de un circuito urbano por las zonas de Las Vegas Boulevard y sus alrededores, incluyendo el área del Bellagio Resort & Casino.

Además, el trazado que ya se está ideando incluiría zonas con puentes elevados y peatones que podrían servir al público para seguir la prueba desde un punto de vista totalmente diferente y pocas veces visto en otros circuitos. Las Vegas quiere recuperar el sabor inconfundible de la Fórmula 1 a pesar de ser una ciudad sin mucha tradición. Solo acogieron un Gran Premio de manera provisional desde el año 1981 hasta el año 1984 y ahora ya están a punto de dar luz verde a su nuevo escenario.

Imagen de archivo de la ciudad de Las Vegas Europa Press

La expansión de la F1

La llegada de Liberty Media ha supuesto una ganancia en muchos aspectos para la Fórmula 1. Uno de los puntos que más han variado en su expansión internacional, camino de alcanzar cotas realmente importantes y que de abarcar el mundo al completo.

De hecho, los planes de Stefano Domenicali desvelados en Sky Sport son los de llegar hasta un número cercano a los 30 Grandes Premios. Eso implicaría que hubiera F1 durante casi toda las semanas de manera consecutiva, incluyendo el parón por vacaciones en la época estival y el hueco entre temporada y temporada.

Dentro de esa gran política de crecimiento mundial se sitúan varios puntos que todavía están por explotar. Existe la intención de llevar una carrera hasta África, pero también la de seguir potenciando el hallazgo de más aficionados en Estados Unidos, uno de los países del mundo con menor tirón en relación al número de habitantes que posee.

Ya cuentan con dos carreras en el país, Austin desde el año 2012 y la de Miami, que debutará este curso en el mes de mayo. En 2023 se unirá Las Vegas y se espera también la creación de un proyecto para la ciudad más emblemática, Nueva York. Una potenciación sin precedentes. En la actualidad, solo Italia cuenta con dos carreras, las celebradas en dos trazados tan míticos como Monza e Imola.

Este proyecto de potenciación también responde a varios factores que han surgido con el paso de los años. Uno de ellos es el enorme tirón que tiene una figura como la de 'Checo' Pérez quien, a pesar de ser mexicano, también ha provocado un aumento radical del número de aficionados en las comunidades de sus paisanos residentes en EEUU, lo que ha provocado que poco a poco se vaya extendiendo la afición.

La enorme comercialización de productos como el documental de Netflix 'Drive to Survive' también ha provocado que la F1 crezca al otro lado del Atlántico. La productora y Liberty Media se han dado cuenta de que superan sus datos de audiencia a raíz de estos productos que solo vendiendo sus carreras en televisión o llevando Grandes Premios hasta el país.

Recreación del Autódromo Internacional de Miami Fórmula 1

Recientemente, ESPN ha anunciado que ha superado en más de medio millón de espectadores el número de personas que estuvieron viendo la segunda carrera del 2022 en Arabia Saudí en comparación a la segunda prueba del año pasado en Italia, la cual no superó el millón de personas. Además, Jeddah superó también al Gran Premio de Bahréin de este curso como la carrera de pago más vista desde el año 1995. Un crecimiento que se consolida prueba a prueba.

Se podría decir que este crecimiento es a gran escala en toda la zona de América del Norte y América Central ya que México también se prepara para albergar un segundo Gran Premio. Después del ya establecido en el Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara también el desembarco del 'Gran Circo' en Cancún con vistas al 2024 o al 2025. Nuevas zonas que explorar para seguir creciendo y expandiendo uno de los mejores productos del deporte mundial.

La llegada de Liberty Media ha provocado que el número de carreras haya ido aumentando progresivamente en los últimos años. Ya se sitúa holgadamente por encima de las 20 carreras, una barrera histórica, y va camino de llegar a las 30. En los últimos cursos se ha llegado a circuitos nuevos o que llevaban muchos años en el ostracismo como Zandvoort, Jeddah, Sochi, Silverstone, Paul Ricard, Miami, Losail, Bakú o Algarve.

El protagonismo de la Fórmula E

La Fórmula 1 ha crecido exponencialmente en los últimos años siguiendo una línea muy similar a la que ha ideado otro campeonato de la FIA, la Fórmula E, el campeonato mundial de vehículos eléctricos. De ahí parece estar recuperando el gusto también por llevar la velocidad y el motor a las calles a través de nuevos y espectaculares circuitos urbanos.

El mejor ejemplo es el que ha ofrecido este pasado fin de semana el Gran Premio de Arabia Saudí por las calles de Jeddah. Una prueba que, además, en próximos años será totalmente diferente por la creación de un nuevo circuito. Pero también lo hacen históricos como Mónaco o más innovadores como Bakú o el Autódromo de Miami, que debuta en 2022. Además, algunos de esos proyectos que ya hay en proceso de adaptación como los de Nueva York o Cancún también podrían llevar una línea similar.

La Fórmula E ha ayudado a la consolidación de esa idea de atracción por los nuevos y espectaculares circuitos urbanos, algo alejados de la tradición histórica de Mónaco y apostando por conceptos totalmente nuevos como la velocidad que ha traído Jeddah.

En el campeonato actual de la Fórmula E la mayoría de los trazados son de estas características destacando el callejero de Diriyah en Arabia Saudí, el de Roma, el de False Creek de Vancouver, el de Brooklyn en Nueva York, el del Centro de Exposiciones de Londres, el callejero de Seúl o el de Berlín-Tempelhof. Así es cómo se está estructurando el crecimiento de las nuevas vertientes del motor.

