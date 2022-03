El plan de Alpine se tambalea desde dentro: guerra Alonso - Ocon y la debilidad de su motor

El inicio de temporada de Fórmula 1 de Fernando Alonso no ha sido el esperado. Las sensaciones son buenas y su rendimiento en la pista convence. Sin embargo, los resultados no terminan de cumplir con las expectativas que el propio piloto tenía. Si a los problemas que han ido surgiendo con el coche se suma su duelo interno con Esteban Ocon, las complicaciones para que El Plan triunfe son mayores.

El último encontronazo con su compañero de escudería se vivió en Jeddah. Un cara a cara que Fernando Alonso tenía ganado, pero que tras unos problemas en el coche dejaron al asturiano fuera de carrera. La tensión llegó a tal punto que nadie creía lo que estaba sucediendo. Ocon cerró a Alonso, el veterano estuvo a punto de impactar contra el muro y las caras en Alpine eran de todo menos de tranquilidad.

Los dos pilotos perdieron el suficiente tiempo como para verse afectados. Ocon terminó finalmente sexto mejorando su séptima posición de Bahrein. Alonso, frente a la novena plaza y escasa diferencia de tres segundos del primer GP, dijo adiós en la vuelta 36 por los problemas en el motor. Pero la imagen de dos compañeros peleando encarnizadamente sorprendió.

Imaginaos el box de Alpine viendo la lucha de Fernando Alonso y Esteban Ocon 🥵🥵🥵🥵 pic.twitter.com/PkaGvlR3ep — DAZN España (@DAZN_ES) March 28, 2022

Alonso fue claro tras el Gran Premio de Arabia Saudí: "Iba más rápido. Intenté pasarle e irme para concentrarme en Bottas porque creía que tenía más ritmo". Sin embargo, Ocon no optó por dejarle la plaza y forzó al máximo la maquinaria. Alpine, ante la sorpresa del resto, ha sido tajante: "Nos gusta dejarles correr de forma limpia".

Una actitud muy diferente a la que se pudo observar en las sesiones de entrenamiento donde la estrategia de Alonso para rodar en buenas cifras sirvió de inspiración a Ocon. En aquella ocasión, como reconoció el mismo piloto francés en Canal +, El Plan del asturiano le permitió mejorar sus datos.

"El coche ha sido top en Q3. Fernando ha encontrado pronto una buena puesta a punto, un buen reglaje. Y yo me he dicho: 'Mira, por qué no probar lo que él ha encontrado al principio de los entrenamientos'". El resultado fue más que positivo y Ocon consiguió quedar solo por detrás de Ferrari y Red Bull. Luego, durante la carrera, olvidó esa colaboración.

Duelo con Ocon

La imagen de Fernando Alonso dentro de la Fórmula 1 es la de un piloto afable alejado de todo tipo de polémicas. El asturiano se lleva bien con prácticamente la totalidad de la parilla y basta con observar las imágenes para comprobarlo. Su veteranía y respeto en el asfalto son algunas de las razones que le han llevado a ganarse esa fama. Sin embargo, sus amistades en el Gran Circo no son incompatibles con pelear por ganar.

El asturiano finalizó la temporada pasada en décima posición. Esteban Ocon, su compañero de escudería, quedó un puesto por debajo por una escasa diferencia de seis puntos. Por lo tanto, el liderazgo del equipo se tenía que dirimir en las primeras carreras de este 2022. Tras los dos primeros circuitos es Ocon quien está en cabeza. Y, como quedó reflejado en Jeddah, la pelea en el circuito estará a la orden del día.

El motor acaba con Alonso

El optimismo de Fernando Alonso con el coche Alpine y su motor se diluyó por completo en el asfalto de Jeddah. El piloto asturiano no pudo terminar una carrera que se había trabajado y en la que estaba dejando grandes imágenes. Un problema del motor, que inmovilizó por completo su coche, desarmó por completo El Plan del piloto español.

Alonso no pudo superar la vuelta 36 del Gran Premio de Arabia Saudí. Prácticamente ni pudo acceder al pit lane, como él mismo reconoció. Lo peor de todo es que, pasados unos minutos del final de la carrera, ni él ni su equipo sabían las causas de ese problema.

"Seguimos investigando qué ha pasado. El coche se paró y llegamos en ralentí al pit lane. La carrera estaba siendo muy buena, tenía buen ritmo y los neumáticos se sentían bien", espetó Fernando Alonso. Un duro golpe que, además, contrastó con la sexta plaza de su compañero Esteban Ocon.

Fernando Alonso abandona andando el circuito de Jeddah Reuters

Así las cosas, las palabras de confianza de los días previos se han terminado de esfumar. "Quizá no estemos con Ferrari, pero el motor está a la par del Mercedes y del Honda", llegó a indicar el CEO Laurent Rossi hace apenas unos días en un acto de Auto Motor und Sport. "Hemos dado un paso adelante en términos de potencia, espero que seamos competitivos como los demás", explicó también el mismo Alonso.

El piloto asturiano tendrá su tercera oportunidad en Australia. Un escenario en el que no solo deberá luchar por superar a su compañero, sino que también servirá para confirmar cuál es el estado de un coche que hasta hace no mucho ilusionaba a todo el equipo francés.

