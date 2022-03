Carlos Sainz, sobre su incidente con Checo Pérez: "Las normas son las normas, yo estaba delante"

Carlos Sainz volvió a subirse al podio de la Fórmula 1 tras su tercera plaza con Ferrari en el GP de Arabia Saudí. Sin embargo, el camino hasta ahí no fue nada fácil. El español tuvo que salir cuarto y tuvo varios duelos individuales con Sergio Checo Pérez, quien había obtenido la pole en la jornada del sábado. Con tensión y algo de polémica, el madrileño acabó superándole en la clasificación.

El piloto de Ferrari se encontraba en tercera posición y Checo Pérez en la quinta antes de la salida del safety car en la vuelta 16. Sin embargo, la entrada de Verstappen en boxes y la continuación de Leclerc cambiaron la clasificación. Sería en la vuelta 20 cuando, ya con Sergio Pérez tercero y Carlos Sainz cuarto, el coche de seguridad abandonara el asfalto.

Pérez debía devolver la posición a Carlos Sainz. El de Ferrari cruzó la línea antes de Pérez tras salir de boxes. Sin embargo, el mexicano le cerró y se puso por delante en la clasificación. La normativa le obligaba a devolver la posición. Y, en vez de hacerlo antes de que se relanzara la carrera, lo hizo después.

Una acción que acabó ralentizando al español y que, tras el término de la jornada, analizó en los micrófonos de la Fórmula 1. Sainz no pudo pelear por la cabeza de carrera y sus esfuerzos se centraron en amarrar esa tercera posición por delante de Checo Pérez.

"Ha sido algo muy ajustado con Checo. Creo que ha tenido mala suerte con el safety car, pero las normas son las normas", explicó Carlos Sainz sobre la reticencia de Pérez sobre devolverle la tercera posición. "Creo que estaba delante de él. Esa era mi posición. Había que sujetar el tercer puesto".

Tras esa jugada, Carlos Sainz perdió fuerza y se quedó muy lejos de Verstappen. Por tanto, la pelea por un hipotético triunfo o segunda posición desapareció al instante. Pese a eso, las sensaciones del madrileño fueron buenas. "Los Red Bull eran muy rápidos, estaban volando y nos estaban presionando. Esta carrera es un progreso respecto a Bahrein. Me faltan algunas décimas", destacó.

Rivalidad con Leclerc

"Ha sido una carrera complicada desde el principio. Me ha cerrado un poco Charles. Habíamos salido un poco mejor que ellos. Estoy un poco mejor. Hemos dado un pasito adelante, podía apretar un poco más e iba más cómodo. Sé en qué curvas me está faltando, habrá que trabajar en ello", reconoció en Dazn.

"Esta carrera fue la más física de la pasada temporada. Este puede que lo vuelva a ser", aseguró acerca del desgaste sufrido. Respecto a su rivalidad con su compañero de equipo y la pelea por el Mundial, Sainz fue claro con su estrategia: "Estas primeras carreras es importante no perder demasiados pntos hasta que no me sienta cómodo en el coche. Dos podios son importantes. A la que ponga el coche un poco más a mi gusto, estos puntos van a servir".

