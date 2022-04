Pulisic: "La victoria ante el Real Madrid el año pasado debería darnos confianza, pero no demasiada"

Real Madrid y Chelsea se enfrentan en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Stamford Bridge es el escenario de la primera batalla de la eliminatoria. Allí donde hace prácticamente un año el equipo de Londres logró el billete para luchar por la 'Orejona' contra los blancos. En la previa del partido, Christian Pulisic ha representado a la plantilla de los blues.

Sin distracciones

"Es mi trabajo estar centrado en el equipo y los próximos partidos, porque tenemos muchos importantes y tengo que estar centrado en eso. Todo tiene que ver con el Real Madrid ahora y luego, con el siguiente partido".

Situación de la venta del club

"El equipo lo ha hecho muy bien para superar esta situación, ha respondido con buenos resultados salvo este fin de semana pasado, que fue difícil. No creo que cambie nada de cara a la última parte de la temporada. Lo intentamos hacer lo mejor posible. Tenemos que centrarnos en el próximo partido".

Recuerdo de la pasada temporada

"Podemos coger confianza por los resultados del año pasado. Claro que no va a ser fácil, pero lo hicimos el año pasado y hay que sentir confianza".

César Azpilicueta

"Es nuestro capitán, hace muchas cosas muy bien. Da energía al equipo, tiene una gran presencia y es muy importante. Solo tengo buenas palabras para él".

Christian Pulisic, en rueda de prensa de la Champions League con el Chelsea Reuters

Derrota ante el Brentford

"Todos hemos pasado por momentos delicados, tanto él como nosotros. Solo hemos perdido un partido, aunque fuese con un resultado loco. Hay que usarlo para mejorar. Lo hemos manejado bien y vamos a intentar reaccionar bien en el próximo partido".

Su mejor versión

"Me siento fuerte, con mucha salud. He viajado mucho en las últimas semanas, pero me siento bien, preparado para mañana. Tengo muchas ganas. Estoy contento con mi estado de forma, aunque no me gusta comparar si jugaba mejor antes o ahora. Siempre quiero hacer lo mejor y estoy centrado en eso".

Victoria ante el Real Madrid

"Debería darnos confianza, pero no demasiada. Lo conseguimos y tenemos la experiencia y la confianza que necesitamos en este tipo de partidos".

Erling Haaland

"No sé si me podría comparar con su situación de ahora. Es un jugador muy bueno, seguro que tiene muchas opciones y tiene que elegir la mejor para él".

Futuro en el Chelsea

"Me quedan años de contrato. Hemos tenido éxitos como equipo y estoy disfrutando, quiero acabar bien la temporada y el resto no me preocupa".

Diferencia con el Real Madrid del año pasado

"Algunos jugadores nuevos, nuevo entrenador, nuevo sistema... Pero no sé mucho. Vamos a seguir analizando para tener el mejor planteamiento mañana".

[Más información: Vinicius, bajo vigilancia durante el Chelsea - Real Madrid de la Champions League]

Sigue los temas que te interesan