Tuchel se rinde a Benzema: "Ya dije que era el jugador más infravalorado porque es impresionante"

El Chelsea recibe este miércoles en su estadio al Real Madrid. Un duelo correspondiente a los cuartos de final de la Champions entre dos equipos que atraviesan un momento extraño. Ambos comenzaron mejor el curso de lo que están ahora. Aun así, el conjunto merengue se mantiene como líder destacado de La Liga y por eso se sitúa como favorito.

Sin embargo, el Chelsea no quiere desperdiciar su oportunidad de meterse entre los cuatro mejores del continente. Para ello, el duelo ante su público será clave. Pero lo hace en mitad del conflicto con el que será su nuevo propietario, con dudas ante su hinchada y con la crisis que ha dejado todo el tema de Abramovich y su relación con Putin.

El técnico, Thomas Tuchel, ha hablado en rueda de prensa en compañía de su jugador Christian Pulisic para analizar lo que será el duelo contra los blancos. El técnico alemán se rinde a Karim Benzema, marca el posible cambio de ciclo del equipo de Ancelotti y valora la posible ausencia del técnico tras su positivo por Covid-19.

Petición al nuevo propietario

"¿Qué quiero? Una plantilla fuerte, mucha confianza y apoyo".

Champions tras una derrota

"Lo pasamos mal. Necesitamos tiempo para digerirlo. No hemos hablado nada especial, lo hemos hablado abiertamente, algo normal para nosotros. Hemos puesto un nuevo objetivo. No nos gustó lo que pasó, es atípico para nosotros. Lo consideramos una excepción. El lunes ya nos centramos en el partido del miércoles, que es lo que necesitamos hacer".

La ausencia de Ancelotti

"Hoy en día hay ayuda virtual, así que seguro que puede hablar con los jugadores. Obviamente es más bonito estar presentes, que es lo que nos encanta, sentirnos parte del grupo y comunicarnos constantemente, no sólo con palabras, también con una sonrisa o un abrazo. Espero que llegue mañana, me han dicho que lo va a intentar. Es un gran entrenador, una gran personalidad, y nos encantaría tenerlo aquí".

Duelo especial para Kovacic

"Parece una joven estrella en los entrenamientos, hoy lo ha hecho genial. Tiene una actitud excepcional, es muy amable y humilde... Es un placer tenerle. Seguí su carrera mucho antes de que llegara, sabía que tenía mucho talento. Tiene lo que hace falta para triunfar. Es clave para nosotros, no sólo en el campo, sino también fuera con su comportamiento. Es un jugador de equipo, sabe lo que hace falta y lo que necesitamos".

Mateo Kovacic, en un momento de la final de la Supercopa de Europa 2021 Reuters

Dudas con Stamford Bridge

"Necesitamos un buen ambiente. Tenemos que jugar mejor, pero necesitamos también que los aficionados lo hagan mejor. Necesitamos a todos, es un gran partido. Normalmente tenemos un gran ambiente y nos empuja mucho, nos da energía. Es lo que necesitamos en este tipo de partidos. Sentimos fuera de casa lo difícil que es, como en Malmo o en Turín, y lo sentiremos en Madrid. Los jugadores son los primeros, pero todos tienen que llegar preparados".

Repetición del duelo de 2021

"El partido del año pasado no tiene nada que ver. No lo he visto durante la preparación, he visto los últimos del Real Madrid, pero no esos. No pensamos en venganzas ni nada de eso. Queremos recuperarnos después de la actuación del sábado, jugar bien siendo físicos, intensos, estando concentrados... Superamos al Real Madrid el año pasado, pero no tiene nada que ver ahora, con nuevo entrenador, nuevos jugadores, con aficionados en el estadio".

Rendido a Karim Benzema

"Me encanta ese tipo de preguntas, ya me la ha hecho antes su colega. En vez de ser aburrido, elogiaré a Benzema. Hace dos años dije que era el jugador más infravalorado. Lleva unos nueve años jugando en el Real Madrid, eso habla por sí solo. También la manera en la que ayudó al equipo a eliminar al PSG. Tiene un papel muy importante como capitán. Es impresionante, con mucha personalidad".

Karim Benzema celebra su gol de penalti al Celta de Vigo REUTERS

La situación del Madrid

"Es difícil mantener el ritmo. Ganó tres Champions seguidas con una plantilla parecida, fue impresionante y es normal que el ciclo cambie con el tiempo. Para llegar a una final estas cosas pueden pesar, pero somos conscientes de que equipos con esa experiencia y esa calidad pueden hacer actuaciones importantes en noches especiales. Estamos con muchas ganas. No queremos tener problemas para dormir pensando en sus récords. Pensamos en nosotros".

El futuro de Christensen

"No me preocupa. No sé si tiene claro su futuro, pero cuando he hablado con él el año pasado, en verano, en otoño y en invierno, lo importante es que, si es mi jugador, esté comprometido al 100%, no acepto menos. No voy a entrar en el porcentaje de su compromiso. No jugó el sábado, pero no tiene nada que ver con esto, sino de poner una defensa de cuatro por las características de nuestros jugadores".

