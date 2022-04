Militao y el 'caso Xabi Alonso', protagonistas del Chelsea - Real Madrid de la Champions League

Stamford Bridge acoge el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre Chelsea y Real Madrid. A este duelo, un jugador del equipo merengue llega bajo la 'amenaza amarilla'. Eder Militao es el único futbolista blanco que está apercibido de sanción para la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu.

Fue, precisamente, en el templo madridista, donde no pudieron estar por sanción Ferland Mendy y Casemiro. El lateral francés y el mediocentro brasileño vieron la amarilla en el Parque de los Príncipes y se quedaron sin vivir en el campo la épica remontada ante el Paris Saint-Germain.

Militao se salvó en la vuelta ante el PSG, pero ahora vuelve a vivir bajo esa alerta amarilla que podría dejarle fuera de la vuelta frente al Chelsea. Aunque, para ello, debería recibir tarjeta en Stamford Bridge. No irá con menos revoluciones por este motivo, pero todos esperan que no sea amonestado y que pueda estar presente en el Santiago Bernabéu.

Eder Militao, durante el partido ante el Rayo Vallecano AFP7 / Europa Press

El central brasileño es un fijo en el esquema del Real Madrid. Tan solo Thibaut Courtois ha disputado más minutos que él en lo que va de temporada 2021/2022. Ya el pasado curso dio un paso adelante en las filas blancas, pero ha sido esta campaña, al lado de David Alaba, la de su consagración en la élite del fútbol.

Contra el PSG, teniendo delante a jugadores de la talla de Kylian Mbappé, Leo Messi o Neymar Júnior, Eder Militao ya demostró su 'limpieza'. Ganó todos los duelos aéreos que disputó y, además, se impuso en el 75 por ciento de los uno contra uno que llevó a cabo en el coliseo madridista. Un seguro y un intocable para Carlo Ancelotti.

'Caso Xabi Alonso'

Fue en la temporada 2013/2014 cuando Xabi Alonso se quedó sin disputar la memorable final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. Aunque el tolosarra dejó una de las imágenes que permanece en el recuerdo del aficionado por aquella carrera, con traje incluido, por la banda para celebrar el gol de Sergio Ramos que provocó la prórroga en el 92:48.

"No pensé en la consecuencia. Pensé: 'esto lo tengo que vivir con los que nos lo hemos ganado, tengo que estar con ellos'. Me daba absolutamente igual. Estábamos Jesé, Nacho y yo, yo salté el primero, Nacho, el segundo y se lo llevaron los de seguridad al vestuario. Siempre que lo veo me emociono y siempre que veo el remate de Sergio es como un alivio", recordó Xabi Alonso en Realmadrid TV.

La injusticia de que no pudiese jugar la final de La Décima acabó por un cambio en el reglamento. "Excepcionalmente, todas las tarjetas amarillas y las sanciones de tarjetas amarillas pendientes expiran al finalizar las previas. Además, todas las tarjetas amarillas se limpian al finalizar los cuartos de final. No se acumulan a las semifinales", reza la regla 51.04 de la 'Normativa UEFA sobre sanciones y amonestaciones'. Gracias a esto, si Militao se queda sin ver la amarilla en Londres pasará 'limpio' a semifinales.

