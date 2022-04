Posible alineación del Real Madrid para el partido ante el Chelsea en la Champions League

Este miércoles, el balón echará a rodar en Stamford Bridge para albergar el Chelsea - Real Madrid de la ida de los cuartos de final de la Champions League. Para el partido, por parte del equipo blanco son baja Eden Hazard, Isco Alarcón y Luka Jovic. Mientras que, en lo que se refiere al último partido de la máxima competición del fútbol europeo, regresan Ferland Mendy y Casemiro.

El lateral francés y el mediocentro brasileño se perdieron la vuelta contra el Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu. Tanto Ferland Mendy como Casemiro cumplieron ciclo de amonestaciones. Llegan 'limpios' así ante el Chelsea, mientras que Eder Militao sí que está apercibido. El único madridista bajo la 'alerta amarilla'.

Todos ellos -Ferland Mendy, Casemiro y Militao- formarán parte del once titular del Real Madrid en Londres. Los defensas completarán la línea de cuatro de la zaga junto a Dani Carvajal y David Alaba. El lateral derecho español fue suplente en el último duelo liguero de los merengues y ya se perdió el encuentro de la pasada temporada en Stamford Bridge.

Once titular del Real Madrid ante el Chelsea en la Champions League

Por detrás de la línea de cuatro en defensa, el de siempre. Thibaut Courtois volverá a estar bajo los tres palos. Es el jugador blanco con más minutos esta temporada, habiéndose perdido tan solo dos partidos de la Copa del Rey en todo el curso. Además, el portero belga fue el protagonista en la rueda de prensa previa al choque de la Champions.

"¿Que no me valoren? Puede ser. Desde que soy niño me ejercito al máximo para ser el mejor. A unos le gustan porteros más espectaculares, otros más altos, otros que vayan mejor con los pies... Para los premios individuales es mejor que opinen los exporteros que saben más que los periodistas. Yo sigo con mi camino y lo bonito es el equipo", reivindicó Courtois.

Una incógnita

Desde la victoria en Vigo, mucho se ha especulado con la posible titularidad de Fede Valverde en Stamford Bridge. De la posible suplencia de Toni Kroos a que dé un paso adelante para jugar en el tridente de ataque, cuando se esté en situación ofensiva, o que dé un paso atrás, cuando toque defender.

De ahí que el centrocampista uruguayo pueda ser el que complete el once titular del Real Madrid junto a Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema y Vinicius Júnior. Los 'sacrificados' así serían tanto Marco Asensio como Rodrygo Goes, quienes tendrían el papel de revulsivos saliendo desde el banquillo.

