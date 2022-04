Las claves del Real Madrid para conquistar Stamford Bridge en la Champions

El Real Madrid no guarda un buen recuerdo de su última visita a Stamford Bridge. Hace casi un año, el equipo blanco quedó eliminado de la Champions League en semifinales. El Chelsea fue su verdugo para, a la postre, convertirse en el nuevo rey del fútbol europeo. Ahora, ambos clubes vuelven a verse las caras, aunque en la ronda de cuartos de final.

Un año de cambio y cinco claves para creer en la victoria del Real Madrid en Londres. Esta vez sí. O al menos eso es lo que esperan en el Santiago Bernabéu. Para lograr el objetivo, el conjunto merengue cuenta con Thibaut Courtois y Karim Benzema en un extraordinario momento de forma. El otro nombre propio apunta a ser el de Fede Valverde.

Hablar de la Champions League es hacerlo del Real Madrid. Y por ello sobra hablar de motivación. Aunque bien es cierto que en la máxima competición continental siempre se respira un aire diferente. A ello se suma las ganas de venganza del vestuario blanco después de lo ocurrido la temporada pasada.

Courtois y Benzema, diferenciales

Si hay dos jugadores que han destacado en lo que va de temporada, por rendimiento y regularidad, esos son Courtois y Benzema. Uno como guardián. El otro como killer. De la portería a la posición del 'nueve', belga y francés son los dos futbolistas más diferenciales del actual Real Madrid. Con permiso, si se puede decir así, del eterno Modric.

Thibaut Courtois, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Courtois vivirá un partido especial. Regreso a la que fue su casa y donde muchos no le quieren bien, precisamente, por su fichaje por el Real Madrid. Esto a él no le importa. Vive un sueño cada día en la casa blanca y así lo ha puesto de relieve en la previa de la visita a Stamford Bridge. Gana puntos. Gana partidos. Y también espera marcar la diferencia en busca del billete de las semifinales.

De Courtois a Benzema. El '9' blanco es, actualmente, uno de los mejores futbolistas del mundo. Si es que no es el número uno hoy por hoy. Aunque al igual que el portero belga, no se le da lo que merece en los premios individuales. Pero no le importa. Sigue a lo suyo. Ya ha firmado más goles que nunca en el Madrid en una sola temporada y quiere seguir aumentando sus registros como con el hat-trick ante el PSG.

Extra de motivación

Si algo quedó demostrado en el partido de vuelta de los octavos de final frente al PSG es que al Real Madrid no le gana nadie en motivación cuando se habla de la Champions League. Un auténtico torrente que desbordó por completo a Mbappé, Neymar, Messi y compañía.

Benzema y Modric se abrazan sobre el césped del Santiago Bernabéu EFE

Todos los jugadores dicen que no hay más motivación que poder disputar un partido de la Champions League. Pero para el Real Madrid la competición es especial y eso va implícito en el ADN blanco. Hasta los que llegan cada año registran pronto este gen. Y eso no es todo. En el vestuario merengue quieren volverse a sentar en el trono. Un trono que no ocupan desde 2018.

Triunfo para Ancelotti

El partido también será especial por la situación de Carlo Ancelotti. El entrenador italiano dio positivo en Covid-19 la pasada semana y ya estuvo ausente en el duelo de La Liga contra el Celta de Vigo. No ha viajado con el equipo a Londres y pase lo que pase, estará muy presente entre el plantel madridista. De ahí que los jugadores quieran darle una alegría con el triunfo a domicilio.

Vendetta

La temporada pasada, como se ha indicado, Real Madrid y Chelsea cruzaron sus caminos en las semifinales de la Champions League. Empataron a 1 en el estadio Alfredo Di Stéfano. Pero, en la vuelta, los blues lograron imponerse por 2-0 con goles de Timo Werner y Mason Mount. De ahí que se respire cierto aire de venganza en el ambiente. Los blancos pretenden sacarse la 'espinita' y volver a estar en unas 'semis' de camino a la final de París.

Factor Valverde

Fede Valverde puede convertirse en el gran protagonista del duelo. El 'Pajarito' se ha convertido en el 'Halcón'. Un jugador con un físico portentoso. Al que le da igual los minutos que lleve en el verde porque corre de arriba abajo como si solo hubiesen pasado unos segundos desde el pitido inicial. Velocidad, fuerza, sacrificio defensivo y también visión de juego e incluso buen golpeo.

Fede Valverde, en un partido con la camiseta azul del Real Madrid AFP7 / Europa Press

El centrocampista uruguayo no ha disfrutado de todos los minutos que le hubiese gustado esta temporada. Sabe que delante tiene a Casemiro, Modric y Kroos. Pero, aún así, su compromiso con el Real Madrid es total... y brutal. Él apunta a ser titular contra el Chelsea en la ida. Un refuerzo de garantías para igualar el poderío físico de los ingleses.

