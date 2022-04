Courtois: "Cuando veo el escudo del Real Madrid, a veces pienso 'pellizcadme, no es un sueño, ¿verdad?'"

Thibaut Courtois ha atendido a los medios de la UEFA antes de regresar a la que fue su casa. El Real Madrid visita Stamford Bridge para medirse al Chelsea en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Ambos clubes ya se vieron las caras la pasada temporada, en la máxima competición del fútbol europeo, en semifinales. Salieron ganadores los ingleses entonces.

El portero belga ha destacado el porqué es especial la Champions League: "He ganado muchos trofeos, pero la Champions es el más grande a nivel de clubes y aún no lo he ganado. Por supuesto, sería muy especial para mí ganarlo antes de retirarme. Aún hay tiempo. Seguiré intentando perseguir mis sueños y la Champions League está incluida en ellos. El viaje continúa".

Sobre su regreso a Stamford Bridge también se ha referido: "Espero que sea un regreso feliz a Stamford Bridge. Ahora somos rivales. Ellos quieren ganar y yo también. Así que no pido ningún aplauso. Espero que no me abucheen, pero nunca se sabe. Estoy listo para cualquier cosa y veremos cómo va. Estoy feliz de volver allí con aficionados ya que el año pasado el estadio estaba vacío".

Thibaut Courtois, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Courtois decidió cambiar el Chelsea por el Real Madrid. Antes de eso, ya había jugado en la liga española, aunque en las filas del Atlético de Madrid. Pese a su pasado rojiblanco, el internacional por Bélgica ha demostrado una única fidelidad por el club blanco. Y ese cariño se lo ha devuelto la afición madridista. Es uno de los ídolos del Santiago Bernabéu. Sus paradas ganan partidos.

La suerte de su vida

En diálogo con la UEFA, precisamente Courtois ha hablado sobre esta pasión que siente por el Real Madrid: "Cuando llego al centro de entrenamiento y veo el escudo del Real Madrid a veces pienso: ¡pellizcadme! No es un sueño, ¿verdad? Ni en sueños podía imaginar que algún día jugaría en el Real Madrid. Eso es lo bueno del fútbol. Debes creer en ti mismo y que algún día tus sueños pueden hacerse realidad".

"Todos los futbolistas sueñan con ganar. Tengo la suerte de jugar en el Real Madrid, aquí cada año estás cerca de ganar. Vas a jugar una final, una semifinal o cuartos de final. El año pasado llegamos a semifinales. Este año jugamos contra un gran rival en los cuartos de final. Espero que ganemos y así llegar a otra semifinal, ya veremos", ha sentenciado el portero.

