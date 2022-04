La convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Chelsea FC: pendientes de Ancelotti

El Real Madrid ha hecho oficial la lista de convocados para el viaje a Londres con los jugadores disponibles para el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Chelsea FC. Tres vuelven a ser las bajas que tiene Carlo Ancelotti, que será la principal duda para el encuentro. El italiano no ha dado todavía negativo en la prueba de la Covid-19, por está pendiente para viajar este martes. Eden Hazard, Luka Jovic e Isco Alarcón no estarán en Stamford Bridge.

Es la misma convocatoria que para el encuentro del pasado sábado ante el Celta de Vigo, encuentro en el que los blancos consiguieron una importante victoria. La única novedad es el tercer portero. En esta ocasión Toni Fuidias sustituye a Diego Piñeiro. El encuentro de ida es importantísimo porque un mal resultado puede sacarte completamente de la competición y el Real Madrid ha realizado una lista con todos los futbolistas disponibles.

Isco ya se ha entrenado con el grupo, pero Ancelotti no ha querido que fuerce tras las molestias en la espalda que le apartaron de Vigo. Sí debería estar ante el Getafe. Por otro lado, Eden Hazard, que ya trabaja en Valdebebas para recuperarse de la operación a la que se sometió el pasado 29 de marzo en la que le retiraron una placa de osteosíntesis que tenía en su peroné derecho, tampoco estará en Londres. Por último, Jovic también es baja. El serbio sufrió un golpe en el tobillo.

Ancelotti es consciente que en este tipo de partidos no se puede reservar a nadie y todos los jugadores que no tienen lesión están convocados para viajar a Londres. El Real Madrid se marchará el martes por la mañana a Londres y por la tarde se ejercitará en Stamford Bridge, el escenario del partido de Champions League. Carlo seguirá pasando pruebas para conseguir estar en Inglaterra con el resto de la plantilla. Si no da negativo, Abián Perdomo y Davide Ancelotti se harían cargo del equipo otra vez.

Militao, apercibido

Hay un jugador que está en una situación comprometida. Eder Militao podría perderse el partido de vuelta si ve una tarjeta amarilla durante el encuentro ante el Chelsea. En Stamford Bridge vivirá en el alambre ante esta situación. El central acumula dos tarjetas amarillas de las rondas de octavos de final y una tercera acarrearía suspensión. Se ha convertido en un jugador vital durante la temporada y su baja sería muy importante.

El central brasileño hizo un partidazo ante el Celta de Vigo, siendo el mejor de su equipo junto a Thibaut Courtois. Por ello, su sustitución en el minuto 85 hizo saltar todas las alarmas. Afortunadamente, tal y como informó el club, la presencia del ex del Oporto en el choque ante los blues no corre peligro. Su cambio se dio porque sufría calambres, así que se optó por ser cautos con él. Podría no ser así en la vuelta si ve una amarilla.

