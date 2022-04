Courtois vale otra Liga: una exhibición más que defiende su condición de mejor portero del mundo

No venía de un momento fácil y ha hecho otra demostración de determinación que refleja que es el mejor portero del mundo. Thibaut Courtois sigue empeñado en poner sobre la mesa el debate mientras las instituciones le restan importancia. El portero belga hizo una exhibición ante el Celta de Vigo, a pesar de encajar un gol, con varias paradas con las que Iago Aspas y Eduardo Coudet acabaron desquiciados. El guardameta vuelve a valer una Liga como hace dos años en la última que levantaron los blancos.

Primero hizo un paradón en un disparo de Denis Suárez con 0-0. Pero todavía subió aún más su nivel con una mano descomunal en la misma escuadra para detener una falta de Aspas ya con el 0-1. Courtois fue un muro para el Celta y una bendición para su equipo. El portero belga se puso una vez más los guantes de héroe para mantener al conjunto de Ancelotti con más vida que nunca en el Abanca-Balaídos tras una primera parte en la que los celestes dispusieron de varias ocasiones claras de gol.

Karim Benzema guio con sus goles y Courtois cerró la portería con otro recital de paradas de todos los colores. Por si había alguna duda, el portero belga regaló al mundo del fútbol una de las mejores paradas del año. En el minuto 23 y con 0-1 en el marcador, Thibaut voló para sacar una brillante falta directa de Iago Aspas. El delantero del Celta superó por encima la barrera, se hizo el silencio en el estadio... pero apareció el guardameta para arruinar los sueños del capitán celeste.

Quizá le tocaron la fibra sensible cuando denigraron su figura este mismo año. La temporada del crack belga está siendo simplemente para enmarcar e incluso no duda en hablar fuera de los terrenos de juego sobre la polémica lista de los diez mejores porteros del mundo que realizó la revista inglesa especializada en fútbol Four Four Two. "Se retratan a ellos mismos. Esa gente luego tiene que votar en premios y está claro que no tiene ni idea", aseguró.

El Zamora, más cerca

Es una constante prácticamente desde que llegó al Real Madrid: Thibaut Courtois es uno de los mejores jugadores partido tras partido. Este lunes sumó otra portería a cero que deja su carrera personal por un nuevo Zamora más que encarrilada. A falta de 10 partidos, el belga tiene un coeficiente de 0,86, muy lejos de los 1,10 de David Soria. Solo ha recibido 26 goles, por los 32 de su perseguidor. Otra increíble campaña para un portero de leyenda.

En la última Liga del Real Madrid ya levantó este premio. El internacional dejó en 18 ocasiones su portería imbatida para ganar su tercer trofeo tras los de las temporadas 2012/2013 y 2013/2014, cuando defendía los colores del Atlético de Madrid. La batalla con el actual portero rojiblanco, Jan Oblak, por pasar a la historia como el mejor guardameta de la historia del torneo sigue abierta. El esloveno suma cinco trofeos tras el de la temporada pasada, mientras que el belga se acerca al cuarto.

Y Courtois volvió a volar.

Que Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo del fútbol es un hecho por mucho que la revista FourFourTwo no le haya incluido entre la lista de 10 que ha publicado esta semana. El rendimiento que lleva demostrando las últimas temporadas acapara elogios semana tras semana. El portero belga es uno de los grandes culpables de que el Real Madrid sobreviviera a la eliminatoria de Champions League contra el PSG. Los números sostienen su candidatura de ser el gran guante.

