El retorno del rey: Karim Benzema toma el liderazgo del Real Madrid en un momento clave

Karim Benzema será titular ante el Celta de Vigo. El delantero francés ha regresado a la convocatoria tras su baja en el pasado Clásico y podrá volver a tener las riendas del equipo en sus manos. El atacante es un jugador clave, no solo en el plano táctico sino también en el psicológico. Por ello, dado el momento de su regreso a los terrenos de juego, espera poder dar un golpe sobre la mesa en la jornada de La Liga.

El delantero galo fue baja en el encuentro ante el FC Barcelona previo al parón. Benzema pasó de liderar una remontada histórica ante el PSG a perderse un encuentro deseado por cualquier jugador de ambos clubes. Sin embargo, el físico no le permitía ni forzar y Ancelotti decidió jugársela sin su estrella. El experimento salió mal, pero reafirmó la necesidad de tener a Karim sobre el terreno de juego.

El equipo merengue echó en falta una referencia en ataque. Un jugador que también abriera el campo y generara ocasiones para sus compañeros. Un líder sobre el césped que frenara el aluvión del equipo rival y que impulsara a los suyos en los momentos de máxima debilidad. Todo el despliegue que se vio ante el Paris Saint-Germain y que no pudo realizar en el duelo liguero contra el eterno rival.

El Celta de Vigo será el escenario para el retorno de Karim Benzema. El francés necesita dar un golpe en la mesa. Y, además, también quiere ayudar a que sus compañeros lo hagan. La racha de dos goles en dos partidos antes de su baja en El Clásico puede continuar con el encuentro ante el Chelsea remarcado en el calendario.

El factor mental

El Real Madrid dejó muchas dudas tras perder ante el FC Barcelona. Especialmente por la imagen dada, pues como reconoció Carlo Ancelotti tras El Clásico, en ningún momento llegaron a estar cómodos sobre el terreno de juego. El resultado dolió y, aunque se recalcó en todo momento que el liderazgo seguía siendo blanco, la herida estaba abierta.

"Han jugado mejor que nosotros, han merecido ganar. No es un problema asumir la responsabilidad porque ha sido así. No he planteado bien el partido. A veces se acierta, otras se falla. Hoy he fallado. Pero no hago drama. Lo sentimos mucho, pero tenemos que seguir y preparar bien las próximas semanas. Tenemos que pensar que tenemos 9 puntos de ventaja sobre el segundo", espetó el entrenador merengue en rueda de prensa.

La suerte que tuvo el Real Madrid es que llegaba este parón de selecciones. Tiempo suficiente para recuperar fuerzas, olvidar por completo el duelo ante el Barcelona y acabar con cualquier duda sobre las capacidades de esta plantilla. Teniendo en cuenta el próximo duelo contra el Chelsea el miércoles 6 de abril, el regreso de Benzema para recuperar la confianza se produce justo a tiempo.

