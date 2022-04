Vinicius Tobías, cedido al Real Madrid: el Shakhtar hace oficial el acuerdo

Ya es oficial, Vinicius Tobías se incorpora al Real Madrid. Lo ha anunciado el Shakhtar Donetsk a través de su web y sus perfiles en las redes sociales. El brasileño aterriza en el club blanco vía cesión por lo que resta de temporada y la próxima. El equipo ucraniano también confirma que en el acuerdo se ha cerrado una opción de compra para el final de la campaña 2022/2023 sin revelar cifras.

Comunicado del Shakthar Donetsk

"El defensa del Shakhtar Vinicius Tobias ficha por el Real Madrid. Jugará cedido en el club madrileño hasta final de la temporada 2022/2023. Según los términos del acuerdo, el Real también tiene la opción de compra sobre el jugador.

Vinicius se incorporó al Shakhtar en enero de 2022 y se entrenó con el equipo, pero no debutó oficialmente. Cumplió 18 años el 23 de febrero".

Si bien en el comunicado oficial no se dan números, la cláusula de compra que tendrá Vinicius Tobías será de 18 millones de euros. No es obligatoria y la decisión sobre si se ejecuta o no se tomará a final de la próxima temporada. Hasta entonces se evaluará el rendimiento del brasileño de 18 años cuyos informes son muy positivos.

El destino inmediato de Vinicius Tobías es el Castilla que dirige Raúl González. El salto al primer equipo lo imposibilita por ahora el cupo que extracomunitarios que está completo por Vinicius, Militao y Rodrygo. Así se mantendrá, al menos, que Vinicius obtenga su pasaporte español que se espera para dentro de poco.

