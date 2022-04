El puzle de los extracomunitarios del Real Madrid: Kubo, Reinier y Vinicius Tobías esperan

Reinier, Take Kubo y Vinicius Tobías Jorge Pacheco

El inminente fichaje del jovencísimo Vinicius Tobías pone de nuevo en relieve el asunto de los extracomunitarios en el Real Madrid. Actualmente el cupo permitido sigue lleno Vinicius, Militao y Rodrygo, pero a las puertas esperan un grupo de jugadores al que se une el lateral derecho brasileños. Los son otros son el también brasileño Reinier Jesús y el japonés Take Kubo.

El reglamento de LaLiga solo permite a cada equipo tener un máximo de tres futbolistas extracomunitarios en plantilla. Desde 2019 han sido los mismos tres los que han ocupado los puestos, pero esto pronto podía cambiar. Si como se espera, Vinicius Jr. obtendrá dentro de poco la doble nacionalidad que lleva esperando desde 2020 y dejará libre un hueco en la plantilla para otro futbolista extranjero.

Según la ley, un brasileño debe residir durante dos años en España de forma ininterrumpida para conseguir el pasaporte español. La pandemia retrasó la resolución del caso de Vinicius, mientras que Militao y Rodrygo ya empezaron el año pasado el proceso. Para el curso que viene solo se espera, por el momento, la doble nacionalidad de Vini y está por ver qué otro jugador completará el cupo.

Kubo, pendiente de salidas

El primero en la lista es Take Kubo. El japonés lleva esperando desde 2019, pero a diferencia de Militao y Rodrygo no puede pedir el pasaporte español hasta pasados diez años de residencia en España. Es así para todos aquellos nacidos en el país nipón, como es su caso, por lo que no le ha quedado otra que encadenar cesiones en Primera: Mallorca, Villarreal, Getafe y otra vez Mallorca.

Kubo puede tener su oportunidad el próximo verano si Vinicius libera un cupo. Su vuelta, además, no se decidirá hasta que queden claros los puestos de ataque. Ahora mismo hay ocho delanteros, de los que se irá seguro Bale y se trabajará para que lo hagan también Hazard y Jovic. Llegará Mbappé y no se renuncia a que pueda hacerlo Haaland.

La otra clave para Take puede estar en Marco Asensio. Termina contrato en 2023 y todavía no hay seguridad de que vaya a renovar. Si no amplía, el Madrid buscará un traspaso este verano para evitar su salida gratis dentro de un año. Algo así ya se hizo con Varane el pasado verano. En este caso, a Kubo sí se le abrirían las puertas para tener por fin su oportunidad en el primer equipo.

Otra cesión para Reinier

En segundo plano está Reinier. Fichó en invierno de 2020 mediante una operación parecida a las de Vinicius y Rodrygo, pero se encontró con las puertas del primer equipo cerradas a diferencia de sus compatriotas. Tras un breve paso por el Castilla, se fue cedido al Borussia Dortmund e inició una travesía de dos años que ha acabado siendo un fracaso.

El Madrid cree que lo mejor para él es que se reencuentre consigo mismo en un club que le dé continuidad. Por eso la opción de que sea él quien fuera el tercer extracomunitario del primer equipo, si hay un hueco, está casi descartada. Lo más probable es que se le busque una nueva cesión, esta vez en un equipo de Primera, y comience de cero.

Vinicius Tobias Shakhtar Donetsk

Vinicius Tobías, con Raúl

Por último, en Valdebebas se espera pronto la llegada de Vinicius Tobías. Llegará cedido desde el Shakhtar Donetsk hasta final de la temporada que viene y podrá jugar desde ya por la excepción que ha hecho la FIFA con los jugadores extranjeros afectados por la guerra en Ucrania. Lo hará en el Castilla, con fichas libres, sin oportunidad de poder debutar con el primer equipo por el momento.

La opción de que pueda subir con los 'mayores' la próxima temporada está abierta si Vinicius obtiene la doble nacionalidad y ningún otro jugador ocupa su hueco. Vinicius Tobías ha de probar lo que su progresión dice que puede llegar a ser y entonces, los informes son muy buenos, pero se va con calma. Su sitio de primeras será el filial y ya se verá qué ocurre en el futuro, con una opción de compra para junio de 2023.

