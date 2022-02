El sustituto de Benzema que falta: una incógnita en el Real Madrid del presente y del futuro

Karim Benzema preocupa. El Real Madrid teme que el delantero francés, su estrella indiscutible de los últimos años, no llegue a tiempo para la ida de la eliminatoria de Champions League contra el PSG. Arrastra unas molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda desde el pasado 23 de enero y el proceso de recuperación se está alargando. Sale a escena el debate del recambio del '9'.

El Madrid actual no se entiende sin Benzema. Su importancia no se reduce a los goles, siendo el máximo goleador en las últimas temporadas y yendo camino en la actual (24 goles) de superar todos sus registros. Es quien hace jugar en la parte de arriba al equipo y un factor diferencial cada vez que el balón pasa por sus botas. De ahí lo imprescindible de su presencia en París.

El asunto se ha complicado. El viernes pasado se entrenó con el equipo, pero la ilusión se ha ido disipando. Esta semana se le ha visto siempre entrenarse solo y el plan inicial, que pasaba por darle minutos contra el Villarreal el sábado, se ha ido al traste. Ahora el objetivo es que llegue a estar el domingo con sus compañeros y el lunes, ya en París, se pruebe definitivamente para ver si juega o no.

Benzema es el sexto futbolista del Real Madrid con más minutos esta temporada (2.359') y ninguno de los que han jugado más llegan a la barrera de los 30 años. Él tiene 34. Karim es un futbolista que se conoce bien y es lo que le ha permitido llegar a este punto de su carrera en la mejor forma física que se le haya visto. También ha influido el hecho de no ir con su selección, lo cual ha cambiado desde el pasado verano.

Si no está Benzema en París

Todo se vuelca en que llegue a jugar en el Parque de los Príncipes, aunque ya se da por hecho que, si lo hace, no será estando al cien por cien. El peor escenario sería el que confirmaría su baja y entonces Carlo Ancelotti debería buscar una solución. Opciones tiene muchas, pero ninguna ha convencido en lo que va de temporada. La sombra de Benzema es demasiado alargada.

Karim Benzema entrega el brazalete a Luka Jovic tras ser sustituido REUTERS

Hay dos caminos por los que apostar. Primero el de cambiar a Benzema por otro '9', con Luka Jovic y Mariano -recuperado de su lesión- como las opciones. Al serbio se le fichó en su día para momentos como este, pero no ha dado señas como madridista de aquel delantero que brilló en Alemania y Ancelotti también ha perdido la fe en él. En cuanto a Mariano, viendo lo que ha contado desde su vuelta al Madrid en 2018, se da por hecho que el rol de titular ante el PSG le queda grande.

La otra vía es, como ocurrió ante el Athletic y contra el Granada, jugar con un falso '9'. Aquí hay varias alternativas, siendo la principal de ellas poner a Marco Asensio por el centro y ocupar las bandas con Vinicius y Rodrygo. El balear está en buen momento y sería la opción menos arriesgada. También existe la posibilidad de ver ahí a Isco, como ocurrió ante el Granada, o incluso que jugara por el centro Hazard, posibilidad remota viendo que Ancelotti no le da protagonismo alguno.

Esté Benzema o no, sea la solución que sea en caso de que no llegue, la conclusión que se saca de esto es que el Real Madrid debe dar con una solución para esto. No puede pasar de verano y el trabajo realizado hasta ahora y que se seguirá haciendo encaja con ello.

Mbappé... ¿y Haaland?

La llegada de Kylian Mbappé, que se da casi por hecho, da la amplitud que le falta al ataque del Real Madrid. El Madrid sueña con una delantera Mbappé-Benzema-Vinicius, pero para los días que no esté Karim puede jugar en su sitio Kylian. Al delantero francés se le ha visto en el PSG y en la selección ocupar los tres puntos del ataque y lo ha hecho bien en cada posición.

El as en la manga es Erling Haaland, el gran delantero de la próxima década. El Madrid lidera la carrera por su fichaje, pero es partidario de esperar a 2023. Esto va acorde con la situación de Benzema, que acaba contrato ese año y entonces estaría cerca de cumplir 35 años. La convivencia en el mismo ataque de Benzema, Mbappé, Haaland y Vinicius, además de Rodrygo y Asensio, se entiende casi como inviable. El noruego es el reemplazo ideal para Benzema, pero no se ve claro ficharle ya.

