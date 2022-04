El Real Madrid quiere La Liga y Benzema el Pichichi: victoria a base de penaltis ante un buen Celta

Golpe del Real Madrid a La Liga a base de penaltis. Hasta tres señaló González Fuertes en un partido muy igualado que se decidió desde los once metros. Benzema marcó dos, Dituro le adivinó uno, y el equipo blanco, que está un poco más cerca del título, se sentará este domingo tranquilo a ver la guerra entre sus dos inmediatos perseguidores en el Camp Nou. El Sevilla se queda a 12 puntos y el Barcelona a 15 antes de ese partido.

Sufrió mucho el Real Madrid en Balaídos y solo pudo decantar el encuentro desde el punto de penalti. El Celta logró neutralizar el primer gol de Benzema con un tanto de Nolito nada más comenzar la segunda parte, pero el francés tuvo otras dos penas máximas: falló una en el minuto 65 y marcó otra en el minuto 69. Además, González Fuertes anuló un tanto de Thiago Gallardo en la primera mitad por fuera de juego de Iago Aspas. El partido tuvo de todo, pero acabó cayendo del lado blanco.

El Real Madrid cumplió así con el objetivo. El juego no acompañó, pero sí el resultado en una de las salidas más difíciles que le quedaban de campeonato. A falta de solo ocho jornadas, el equipo de Ancelotti empieza a arrancar hojas del calendario y escapa de los fantasmas que le perseguían en las dos últimas semanas con el parón por selecciones de por medio.

La visita a Balaídos era un examen para el Real Madrid tras la debacle de El Clásico y antes de visitar al Chelsea en los cuartos de final de la Champions. Sin Carlo Ancelotti en el banquillo, debido a su positivo en Covid-19, las riendas del equipo blanco fueron llevadas por su hijo Davide y Abián Perdomo, responsable de formación y metodología en la cantera madridista. En el once, los importantes regresos de Mendy y, sobre todo, Karim Benzema.

Durante los primeros minutos hubo alternativas en las dos áreas con Courtois y Dituro como grandes protagonistas. Sin embargo, el Real Madrid consiguió dar un tempranero golpe al partido gracias a un penalti de Nolito sobre Militao. El jugador del Celta traba por detrás al brasileño cuando este disponía a centrar y González Fuertes no duda en señalar la pena máxima.

Karim Benzema fue el encargado de batir a Dituro para poner el 0-1 en el minuto 19 y sumar así su gol 23 en La Liga. El Real Madrid comenzó a controlar más el encuentro tras el tanto, pero Aspas estuvo a punto de empatar con un gran lanzamiento de falta que obligó a Courtois a sacar el balón de su escuadra derecha. Paradón del belga y otra acción del portero de las que suman puntos y valen títulos.

Los de Coudet fueron ganando terreno con el paso de los minutos y suyas fueron las acciones más peligrosas en el último tramo de la primera parte. De hecho, el Celta consiguió marcar en un cabezazo de Thiago Gallardo. Centro que remata el delantero y Courtois consigue despejar el balón, sin embargo, tras dar en el palo entra lentamente en la portería. Alaba no puede salvar el gol, ya que Iago Aspas ejerce de pantalla y protege la pelota para que traspase la línea llorando.

González Fuertes, avisado por el VAR, fue a ver la acción en el monitor y terminó anulando el gol del Celta por fuera de juego de Iago Aspas. Cierto es que no toca la pelota, pero interfiere completamente en la jugada evitando que Alaba pueda luchar limpiamente por despejar el balón. Posición ilegal de libro con el reglamento en la mano. Bien anulado por tanto el gol.

A pesar del susto, el Real Madrid no despertó tras el descanso y esta vez sí el Celta lograría empatar el partido. Centro de Javi Galán desde la izquierda al corazón del área y Nolito remata solo para poner el 1-1 en el minuto 52. El conjunto de Ancelotti sufría en exceso por la banda derecha, como ante el Barça o el PSG, y Lucas Vázquez era incapaz de frenar los centros de un Javi Galán que junto a Aspas fue el mejor jugador de los celestes.

Uno, dos y tres

Davide Ancelotti no tardó en buscar soluciones cambiando la banda derecha: Carvajal y Rodrygo entraron por Lucas Vázquez y Asensio. El partido estaba abierto con alternativas constantes y con un Real Madrid que no terminaba de carburar en Balaídos. Un envío de Aspas con rosca se paseó por el área de Courtois sin que ningún jugador del Celta lo desviará mínimamente. El balón terminó saliendo rozando el palo para alivio madridista.

Cuando peor lo estaba pasando el Real Madrid, Rodrygo provocó el segundo penalti de la tarde. Murillo tocó lo justo y el brasileño, loco por la música, se traba con el colombiano. Sin embargo, Dituro acertó esta vez ante un Benzema que cambió de lado. El portero del Celta, con un toque vintage debido a la gorra para protegerse del sol, mantuvo así el empate en el luminoso.

Pero no hay dos sin tres. Y González Fuertes señaló el tercer penalti para el Real Madrid tras un derribo de Kevin sobre Mendy. Benzema esta vez no falló y repitió lado para despitar a un Dituro que se tiró hacia el lado contrario. 24º gol del francés que se acerca cada vez más a su primer Pichichi. Esta pena máxima es la más polémica, existe contacto aunque muy leve. Interpretable y como tal el VAR no corrigió a González Fuertes.

El Celta lo intentó sin suerte en la parte final del encuentro con centros laterales que pusieron en más de un apuro al Real Madrid. El conjunto de Ancelotti, con un gran Militao, consiguió defenderse y ganar el pulso en cada acción ante un equipo celeste que no se rindió hasta el pitido final.

