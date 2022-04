Iago Aspas, molesto con el arbitraje: "Solo ha faltado que pitaran otro penalti y lo tirara González Fuertes"

El partido entre el Real Madrid y el Celta en Balaídos ha sido de lo más caliente. La gran protagonista ha sido la polémica, ya que el conjunto blanco ha dispuesto de hasta tres penas máximas. Dos de ellas fueron transformadas por Karim Benzema, mientras que la otra fue detenida por Dituro tras una gran estirada.

Tras el partido, el jugador celtiña que analizó la polémica fue Iago Aspas. El capitán del equipo de Coudet fue claro protagonista, ya que por su posición en el campo se anuló el gol de Thiago Galhardo. Pero también habló sobre esas tres penas máximas decretadas y dejó una frase de lo más impactante, señalando que solo había faltad que "hubiera pitado otro más para que lo tirara Pablo", refiriéndose al colegiado del encuentro, González Fuertes.

El delantero, aunque terminó algo caliente, quiso contenerse en sus comentarios, pero terminó dejando fuertes valoraciones sobre la actuación arbitral de Pablo González Fuertes. El saldo final del choque fue un gol anulado al Celta por fuera de juego y tres penaltis a favor de los blancos, dos de los cuales terminaron siendo transformados por Benzema. Las mayores dudas estuvieron en los dos últimos, el cometido por Murillo sobre Rodrygo y el de Kevin Vázquez sobre Mendy.

En referencia al gol anulado, Iago asume su posición antirreglamentaria, pero también explica su visión de la jugada en los micrófonos de Movistar: "Cuando remata Thiago yo ya notaba que estaba en fuera de juego. Sigo la jugada por si el balón pega en el palo y la tengo que empujar, pero yo no veo al defensa que me viene por detrás. Ha sido una jugada al estilo de la de Eric García en la UEFA Nations League, que si la toca el defensa primero pues empieza una nueva jugada, aunque él me decía que no. Son discusiones que no valen de nada, nos vamos de vacío cuando yo creo que merecíamos más".

Análisis de los penaltis

Por último, el '10' del Celta, que fue de los mejores del cuadro de Coudet, analizó cómo había visto desde sus diferentes posiciones las acciones de los penaltis. Para él, los dos primeros sí se podían señalar. Sin embargo, sus mayores quejas tenían que ver con el último y que decantó el choque tras la caía de Mendy en el área. Ahí Aspas afirmó que parecía que el propio colegiado quería tirar su penalti y que Benzema se marchara con tres goles.

"Los dos primeros han sido penaltitos, pero bueno, el último desde mi punto de vista no ha sido. Va Mendy hacia delante en carrera, da un toque a un lado y arrolla a nuestro compañero y al final es falta nuestra. Solo le ha faltado pitar el último para tirarlo Pablo. Podría haber sido un hat-trick de Benzema que parecía que era lo que quería y lo que buscaba. Para mí el último de verdad que no es, es Mendy el que arrolla a Kevin". Cansado y molesto por no haberle dado la victoria a su afición, Aspas reconoció que enfrente también tuvo al mejor portero del mundo, Thibaut Courtois.

