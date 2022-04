Coudet estalla tras el Celta - Real Madrid: "Deben estar muy contentos Sevilla y FC Barcelona..."

Vital victoria del Real Madrid en Liga. Los merengues se impusieron en Balaídos a un buen Celta de Vigo. El encuentro estuvo marcado por las jugadas polémicas en un choque en el que hubo hasta tres penaltis. Eduardo Coudet analizó en rueda de prensa lo acontecido este sábado y se mostró muy enfadado por el arbitraje de Pablo González Fuertes. Como hizo Iago Aspas, el entrenador celeste no escondió la sensación de insatisfacción contra el colegiado.

Los penaltis

"Con muchísimo cuidado hay que hablar porque uno puede ser sancionado, Intento ser lo más coherente. Los más indicados son ustedes. Te soy sincero, el 2º no lo vi todavía. El 1º me pareció muy dudoso y el 3º nada. En la repetición, cuando se ve de frente, se ve como Kevin está sacando el pie. Necesitamos alguna vez alguna revisión. Sabemos el club que somos, sabemos a veces contra los monstruos que jugamos".

Decepción

"Primero decir que jugamos contra un equipazo, contra grandísimos jugadores. Deben de estar muy contentos con este partido. Nosotros tenemos que seguir trabajando pero te vas mal. Deben estar muy contentos Sevilla FC y FC Barcelona".

Errores

"Yo, como entrenador, es muy difícil marcarle errores a mi equipo salvo en el primer cabezazo de Benzema. Después creo que no nos han generado. Lo que tapó Courtois es terrible. ¿Inicia otra jugada cuando sale la línea de portería a partir de que la toca Courtois o le pasó solo con Mbappe que se inicia otra jugada? Pregunto".

Los árbitros

"Creo que hay grandes árbitros, hay grandes líneas. No tengo problemas con ninguno. Me manejo de la mejor manera con todos pero también la ayuda de arriba tiene que estar. Deciden en milésimas. Es lo que nos pasa a nosotros. Las revisiones no aparecen, por lo menos para sentirnos más tranquilos. Ya está, ya pasó. Mi equipo hizo un gran partido pero a partir del resultado y de que nos quedamos con las manos vacías todo es jugable y criticable".

El VAR

"Hay herramientas ahora que pueden colaborar también. Por ejemplo en la repetición del tercer penal. En la dinámica de la velocidad puede estar, pero en la repetición se ve muy claro que Kevin está sacando el pie. Después, en la revisión, es como nos sentimos nosotros. Es difícil de explicar. Ya no hay crisis en el Madrid esta semana y sabemos que esas cosas son buenas para ellos. Felicitarlos y nosotros seguir trabajando. Todavía no hemos podido lograr el objetivo".

El público

"Sí que lo estamos intentando hacer de una forma, de una manera, respetando la historia y lo que ha mostrado este club durante muchísimos años en su juego. Felicitar a mis jugadores porque lo hacen de esa forma. Agradecer a la gente que hoy llenó Balaidos y ojalá se repita constamente, porque necesitamos de la gente. Nos hace bien. El equipo transmite cosas, transmite sensaciones de adentro hacia afuera donde la gente, desde el juego, se va más que conforme".

Creer en el arbitraje

"Creo en los arbitrajes más que nunca. Hay una herramienta y en la utilización no nos ha tocado salir beneficiados. Quizás es suerte, es destino. No lo sé. No nos ha tocado salir beneficiados casi nunca en cuanto a la herramienta".

