Así fue el penalti de Murillo a Rodrygo Goes que González Fuertes pitó en el Celta - Real Madrid

Penalti a Rodrygo Goes

Balaídos vio varias acciones polémicas durante el encuentro y una nueva llegó con empate a uno en el marcador. Corría el minuto 63 de partido, cuando Rodrygo Goes encaró a Jeison Murillo. Dentro del área, el central trastabilló levemente al jugador de fútbol brasileño. Pablo González Fuertes volvió a no dudar y el VAR no intervino. El Real Madrid tuvo la oportunidad de volver a adelantarse en el electrónico ante el Celta de Vigo otra vez desde el punto de penalti, pero Karim Benzema lo falló.

Antes, los blancos ya se adelantaron desde el mismo punto. En el minuto 17 de partido, los merengues ejecutaron un saque de esquina, pero el rebote acabó en los pies de Eder Militao dentro del área. El central iba a centrar cuando apareció Nolito por detrás, se cruzó y trabó la pierna con la que iba a hacer el golpeo. Pablo González Fuertes no dudó y señaló el punto de penalti. Karim Benzema anotaba desde los 11 metros el primer gol del encuentro.

En cualquier caso, no sería la única polémica del partido. González Fuertes anuló el empate de Thiago Galhardo para los locales por interpretar que Iago Aspas, en posición de fuera de juego, intervenía en una jugada en la que no contactó con el balón. Pese a que el árbitro dio el gol válido en un principio, la llamada del VAR hizo que reconsiderase su decisión.

