Vinicius Tobías ya habla como jugador del Real Madrid: "Estoy preparado para brillar"

La semana pasada se confirmó la cesión de Vinicius Tobías al Real Madrid. El club blanco se asegura así el lateral derecho. Llega procedente del Shakhtar Donetsk y este lunes ya ha posado con la camiseta blanca. Así lo ha destacado en sus redes sociales, diciendo también sus primeras palabras como futbolista merengue.

El acuerdo entre ambos clubes es por un préstamo que incluye opción de compra al final de la temporada 2022/2023. El defensa llegó al Shakhtar Donetsk en enero, pero no llegó a debutar por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El brasileño todavía no jugará con el primer equipo del Real Madrid, sino que lo hará a las órdenes de Raúl González Blanco en el Castilla.

Vinicius Tobías se ha mostrado feliz por llegar a la casa blanca. Se define como un soñador, el cual hizo de su "sueño" su "destino". Además, también afirma que está preparado para "brillar" en el Real Madrid. También se olvida de Ucrania y manda sus mejores deseos al "guerrero pueblo ucraniano".

"Incluso en las dificultades, nunca dejé de ser un soñador. Hice de mi sueño mi destino. Y hoy puedo decir que ese niño de Ermelino Matarazzo vestirá la camiseta del club más grande del mundo. Gracias a todos los que me apoyaron en todo momento, en especial a mi esposa y a mi familia. Y no pude evitar agradecer al Shakhtar y desear mucha fuerza al guerrero pueblo ucraniano. El futuro me espera, estoy listo para brillar. ¡Hala Madrid!", escribió en su Instagram el futbolista.

Listo para debutar

Vinicius Tobías está preparado para estrenarse con la camiseta blanca. Será cuando Raúl lo considere oportuno. Pero a nadie se le escapa que es un gran refuerzo para la recta final del Castilla. En el primer equipo todavía no tiene sitio por el cupo de extracomunitarios del mismo.

Vinicius Júnior, Eder Militao y Rodrygo Goes son los que actualmente ocupan las plazas de extracomunitarios en el Real Madrid. Aunque esto puede cambiar en poco tiempo. Ya que, al menos, se espera que 'Vini' obtenga el pasaporte español dentro de poco. Así las cosas, si el '20' blanco obtiene el pasaporte y Take Kubo o Reinier Jesús encadenan una nueva cesión, Vinicius Tobías podría formar parte de la primera plantilla. Habrá que esperar.

