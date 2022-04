El reencuentro entre Misa Rodríguez y Jenni Hermoso después de la polémica del Clásico de la Champions

Hora de parón internacional en el fútbol femenino. En la concentración de la selección española Misa Rodríguez y Jenni Hermoso han protagonizado un esperado reencuentro. Todo después de El Clásico de la Women's Champions League, entre Barcelona y Real Madrid, que marcó un récord en el Camp Nou.

El equipo de Jonatan Giráldez acabó logrando el billete de las semifinales de la competición después de ganar tanto en la ida como en la vuelta al Real Madrid Femenino. Fue una fiesta en la que ganó el fútbol femenino español, pero también en la que se convirtió en viral una polémica entre jugadoras de uno y otro equipo.

Tres por parte del Barça Femenino y una del conjunto blanco. Por un lado, Mapi León, Irene Paredes y Jenni Hermoso. Por el otro, Misa Rodríguez. Todas pasaban un habitual control antidopaje y en un vídeo grabado por la delantera culé se podía ver cómo Mapi se burlaba de la portera madridista, que venía de encajar cinco goles.

El vídeo fue eliminado, pero varios usuarios de las redes sociales capturaron el momento. No tardaron mucho en quitar hierro al asunto las protagonistas. Señalando que no se burlaron de Misa Rodríguez, una compañera de profesión y, por supuesto, compañera en la selección española. Precisamente, en el combinado nacional se ha producido el reencuentro. Con un mensaje incluido:

"Juntas". Con esta palabra, desde la Selección quieren regatear cualquier polémica que circule sobre sus jugadoras. Una fotografía en la que se puede ver el abrazo entre Jenni Hermoso y Misa Rodríguez. Ambas sonriendo y que destila buen rollo entre delantera y guardameta.

Aclaración

Después de que el vídeo se convirtiese en un fenómeno viral, la propia Jenni Hermoso utilizó sus redes sociales para aclarar lo sucedido: "No se estaba riendo de nadie. Qué pena que el vídeo no tuviera audio. Entonces no dirías ni la mitad de las cosas. ¿Si no sabéis el contexto porque hacéis historias? Que todo es mucho más fácil de verdad. Creo que aún queda mucho para que entendamos todos".

"Vuelvo a repetir, no lo sabéis. Si la gente ofendida necesita oír que no lo hicimos intencionadamente ni nos reímos de nadie, es así. Si fue un mal gesto, lo sentimos. ¡Ahora a disfrutar de todo!", agregó la delantera del Barcelona en un segundo mensaje en Twitter.

