Mapi León e Irene Paredes se burlan de Misa Rodríguez tras la victoria en El Clásico femenino

La fiesta del fútbol femenino que se vivió este miércoles con El Clásico en el Camp Nou se ha enturbiado con la polémica actitud de dos jugadoras del FC Barcelona a la hora de gestionar la victoria. La euforia de Mapi León e Irene Paredes quedó retratada en el Instagram de Jennifer Hermoso, que hizo un directo en su cuenta para compartir con sus seguidoras el momento. Pero también grabó la burla de una de ellas a Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid.

Las jugadoras del Barcelona habían pedido respeto pasara lo que pasara en el partido durante los últimos días, pero Mapi León no lo tuvo. El vídeo, subido a redes sin audio, deja entrever al final del mismo como esta hace el gesto a la cámara de "se lo ha tragado" mientras señala a la portera del Real Madrid, haciendo referencia al tanto que le marcó a Misa en la primera mitad del partido. Fue el tanto con el que se inauguró el marcador.

Las tres futbolistas son compañeras y amigas de la Selección, pero aún así, la celebración no ha sentado nada bien a los aficionados del Real Madrid. La cara de Misa Rodríguez era un poema mientras veía a las jugadoras del FC Barcelona en el control antidopaje en el que coincidieron. Las protagonistas de esta historia que ha empañado el hito que se vivió con el fútbol femenino del país volverán a coincidir en la convocatoria de España.

El partido entre FC Barcelona y Real Madrid (5-2) batió todos los récords de asistencia de la historia en un enfrentamiento de fútbol femenino. El Camp Nou se llenó con 91.553 aficionados azulgrana tras la campaña impulsada por la entidad culé. Hasta ahora, a nivel de clubes el tope lo tenía el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. En general, era la final de 1999 entre Estados Unidos y China la que más gente congregó en un duelo de la disciplina.

La jugadora que grabó el vídeo, Jennifer Hermoso, ha querido restar importancia a lo sucedido y ha negado en sus redes sociales que sus compañeras se estuvieran riendo de Misa y ha lamentado que este no tuviera sonido. "No se estaba riendo de nadie, el vídeo que pena que no tuviera audio. Porque entonces no dirías ni la mitad de las cosas. ¿Si no sabéis el contexto por qué hacéis historias? Que todo es mucho más fácil de verdad. Creo que aún queda mucho para que entendamos todos", explicó.

Antes, ya había hecho otro comentario en referencia a este vídeo. "Y otro a parte, para los que centran toda su atención en cosas para manchar el día de ayer… una amiga dijo: a llorar a la llorería. Todo lo demás está demás. Que ganas de buscar cualquier cosa e intentar que se le dé la vuelta a todo", sentenció Hermoso.

