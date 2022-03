El Clásico femenino entre Barcelona y Real Madrid bate el récord mundial con 91.553 espectadores

'More Than Empowerment' ('Más que empoderamiento'), el mensaje del mosaico del Camp Nou en El Clásico femenino EFE

El partido entre FC Barcelona y Real Madrid (5-2) batió todos los récords de asistencia de la historia en un enfrentamiento de fútbol femenino. El Camp Nou se llenó con 91.553 aficionados azulgrana tras la campaña impulsada por la entidad culé. Hasta ahora, a nivel de clubes el tope lo tenía el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. En general, era la final de 1999 entre Estados Unidos y China la que más gente congregó en un duelo de la disciplina.

El encuentro de la Women's Champions League logró acaparar 91.553 aficionados en sus gradas. En un primer momento parecía que esa cifra no se alcanzaría en la vuelta de cuartos de final. Sin embargo, a medida que avanzó el duelo se vio una mejor imagen en el Camp Nou. El dato final se dio a conocer a escasos minutos del último pitido. Ahí se confirmó que El Clásico de Champions pasó a ser el partido de fútbol femenino con más espectadores de toda la historia.

El partido del Atlético de Madrid ante el Barça en 2019 consiguió meter en el Wanda Metropolitano 60.739 espectadores. Esta cifra era la más alta a nivel de clubes. Ahora, tras lo logrado en el duelo europeo entre Barça y Madrid, ha pasado a ser el segundo duelo con más espectadores.

El récord del encuentro de selecciones entre Estados Unidos y China cosechado en 1999 también ha sido arrebatado. Aquel partido del Mundial consiguió que 90.195 personas acudieran al Rose Bowl, en California, para apoyar a la selección estadounidense. Han tenido que pasar 23 años para que dos plantillas de fútbol femenino hayan generado más expectación.

El Barça cumple su objetivo

El Barça, más allá de conseguir pasar la eliminatoria, se había fijado como gran reto superar el récord histórico de espectadores en un partido de fútbol femenino. Para ello, se impulsó una estrategia para llamar la atención de todos los socios que ha acabado triunfando. El club blaugrana dio la posibilidad a cada socio de adquirir de forma gratuita hasta cuatro entradas pagando solo gastos de gestión.

Tras sacar esa serie de butacas de forma preferente para los socios, el Barça puso en venta el resto a un precio que apenas superaba los 15 euros por cada boleto. Con esta serie de decisiones ya se aspiraba a superar esos 91.000 aficionados en el Camp Nou, pero la cifra podía ser mejor según las entradas que no ocupara la UEFA. Finalmente, el objetivo se cumplió con 91.553 seguidores en el estadio culé. El lema empleado para el tifo inicial fue more than empowerment (más que empoderamiento).

Además, el FC Barcelona organizó varios eventos previos para generar más atractivo y en las inmediaciones al estadio se jugaron partidos de baloncesto y fútbol sala 3x3. También se establecieron varios puntos para dejar alimentos para los afectados por la invasión rusa de Ucrania.

