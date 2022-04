Chelsea - Real Madrid: siga toda la previa del partido de Champions League, en directo

El día ha arrancado con la noticia de que Carlo Ancelotti no viajará con el equipo a Londres. Eso no significa que no vaya a estar el miércoles, pero por el momento no formará parte de la expedición que este martes por la mañana pone rumbo a la capital inglesa.

La decisión sobre Ancelotti no se tomará hasta que no se obtengan los resultados de una prueba PCR que se realizará este martes por la tarde. [Lee la noticia aquí]