¿Qué hubiera hecho Mike Tyson de estar en la piel de Will Smith en los Oscars?

Los Oscars 2022 pasarán a la historia, no por sus ganadores, sino por la bofetada que propinó Will Smith a Chris Rock después de una broma de muy mal gusto sobre su mujer Jada Pinkett. Son muchas las opiniones que se han ido dando sobre esta escena. De los que creían que estaba todo preparado a los que han criticado o defendido al mítico 'Príncipe del Bel-Air'.

La consecuencia fue la renuncia de Will Smith como miembro de la Academia. Precisamente después de haber recibido el Oscar al mejor actor masculino por dar vida a Richard 'King' Williams, el padre de las tenistas Venus y Serena. El debate sigue abierto y uno de los últimos en opinar ha sido Mike Tyson.

El excampeón del mundo del boxeo de los pesos pesados ha desvelado que él no se hubiese limitado a dar un tortazo a Chris Rock de estar 'en la piel' de Will Smith en ese momento. Una declaración que viene precedida de unas palabras anteriores de Ric Flair, el exluchador profesional que en su día estuvo ligado a la WWE.

Will Smith en la Gala de los Oscar

Ric Flair afirmó en el pódcast de 'Iron' Mike que no pensó que "fuera real" el tortazo de Will Smith a Chris Rock: "Puedo hablar por mí mismo, y estoy bastante seguro de que estoy hablando por Mike. Si no me gusta un comentario, por la razón que sea, que alguien dijo sobre mi esposa, le daría un puñetazo, no una bofetada".

Recogió el guante de inmediato el boxeador de Brooklyn. "Si Ric dice que es falso, entonces es falso. Yo también sería más de un puñetazo", afirmó un Mike Tyson que no se lo habría pensado dos veces. Si hubiese sido Will Smith, hubiera dado un puñetazo a Chris Rock.

Consejo para Will

Siguiendo con el tema, Mike Tyson lanzó un consejo a Will Smith para que se relaje. Este no es otro que comience a consumir las golosinas que ha creado su empresa de marihuana. "Creo que Will necesita comer alguna y... simplemente relajarse", comentó la leyenda del boxeo.

Estas gominolas salieron recientemente al mercado. Bajo el nombre Mike Bites, son unas gominolas azucaradas que contienen dosis de cannabis. Lo más llamativo no es esto, sino que tienen forma de oreja mordida, por el mordisco que le dio el propio Mike Tyson a Evander Holyfield en pleno combate allá por el año 1997.

