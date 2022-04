Javier Tebas: "A los jóvenes hay que darles el fútbol como quieren"

El debate sobre la situación de La Liga en el panorama internacional en cuanto a su interés está en la calle. Las plataformas trabajan para crear nuevas vías para su visionado y llegar a los más jóvenes, que han perdido un tanto la atención sobre el deporte rey. Aún así, Javier Tebas defiende en una entrevista en Radio MARCA que "no es verdad que nos vean menos" y que siguen trabajando para "poder darles el fútbol como quieren".

"Hace 10 años no se tenían los datos que tenemos ahora. Hay que estar en Twitch, hay que comunicar de una forma especial. Se comunica en YouTube, que en Twitch, pues lo mismo pasa en el fútbol, pero se dice y parece que es muy cool decir que a los jóvenes no les interesa el fútbol. Hay que estar en todas esas ventanas para poder darles el fútbol como quieren. Y estos jóvenes crecen y a los 30 pagan por el fútbol. No es verdad que nos vean menos y que por eso haya que hacer la Superliga, eso no es así", explica.

El presidente de LaLiga sigue defendiendo que el modelo que está haciendo crecer es el correcto para mantener la condición del fútbol por encima de los eSports. Un debate que comenzó con los partidos durante los lunes que también defiende Tebas: "Hay que trabajar en función de datos y tomar decisiones, hay que trabajar y no hacer caso del que no ha estudiado. Nos podemos equivocar, pero hemos estudiado lo que hay. No es casualidad que hayamos triplicado el valor de los derechos audiovisuales".

En Radio MARCA ha cargado contra todos aquellos que se muestran críticos con estas ideas que ha implantado como presidente de LaLiga. "La forma de pensar del español de por sí, algunos periodistas, medios de comunicación... parecen que acertar sobre un posible fracaso les hace más listos. Tampoco haremos caso a estas cosas", sentenció. Tebas está convencido de que su modelo de negocio es el mejor, sobre todo después de sacar adelante el acuerdo con CVC.

El Barça y CVC

Uno de los clubes que quedó fuera es el FC Barcelona, aunque todavía tiene esperanzas de que dé marcha atrás. "Ojalá entren y sea cierto todo lo que están estudiando. Eso significará que se equivocaron el pasado mes de agosto. Ha sido probado por unanimidad por los clubes franceses y en proyectos como CVC hay que poner todos los esfuerzos. Ocurrirá en muchísimos deportes", asegura. Es una fórmula que podría dar a corto plazo margen económico al club catalán.

Intentando fichar grandes nombres para su nuevo proyecto, Joan Laporta sigue negando que vayan a cambiar de idea. Lo que sí tiene claro Javier Tebas es que el presidente culé no podrá hacerse con Erling Haaland. "Es imposible que fiche por el Barça", afirmó con rotundidad. En cambio, tiene otro parecer con Kylian Mbappé: "Mi sensación es que, si no ha renovado por el PSG, acabará en el Real Madrid".

