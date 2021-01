Javier 'JRA10' Romero: "La gente joven cada vez consume menos fútbol y se pone a ver FIFA"

El fútbol del futuro se juega sentado y con mando. Hablamos del FIFA, un videojuego que triunfa en la casa de todos los públicos y también en los eSports, en el ámbito profesional. En España existe la mayor competición nacional del mundo de este simulador de fútbol, la eLaLiga Santander. La semana pasada arrancó su cuarta edición y JRA10 (o JRA a secas) es uno de los favoritos al título.

EL ESPAÑOL habla con Javier Romero, nombre real de JRA. Tiene solo 24 años, pero es considerado uno de los veteranos del circuito. Pertenece al club de eSports Falcons, cuyo propietario es el futbolista César Azpilicueta, y juega en la eLaLiga representando los colores del Celta. En total, son 38 de los 42 equipos profesionales (de Primera y Segunda División) los que participan en la competición, siendo los ausentes Real Madrid, Barcelona, Athletic y Rayo Vallecano.

JRA puede presumir de ser el campeón de la primera edición de la eLaLiga y la temporada pasada alcanzó las semifinales representando al Racing de Santander. Admite que solo piensa en ganar y nos cuenta los secretos de los jugadores profesionales, que también sufren en lo físico. Él es una de las estrellas de nuestro país de un sector que cada día atrae más público.

Pregunta: Acaba de arrancar una nueva temporada de la eLaLiga y tu nombre está entre los favoritos. Siendo uno de los rivales a batir, ¿sientes la presión?

Respuesta: El haber competido varios años y ver cómo ha ido evolucionando todo, la comunidad y los eSports, no solo FIFA, me posiciona un poquito ahí arriba como uno de los favoritos. Ya se nota el hecho de tener gente que nos sigue, que nos apoya día tras día y que espera que rindamos al nivel esperado. Pero no me centro en eso. Quiero ganar por mí, porque es mi objetivo y porque es una competición super atractiva, la mayor a nivel nacional del mundo.

En esto empezarías como una afición desde pequeño, pero prefiero que me lo cuentes tú. ¿Cómo te enganchas al FIFA?

Jugaba desde pequeñito, pero lo hacía muy poco porque mis padres no me dejaban jugar casi ni los fines de semanas. No les gustaba que le dedicaramos muchas horas mi hermano y yo a los videojuegos -risas-. Estaba prohibido a jugar a cosas relacionadas con guerra y violencia. Solo jugaba a FIFA, Need for Speed y NBA. Y con 15 años o así recuerdo ver vídeos en YouTube de los campeones nacionales, Ralfitita, Cenacarayol o Klose, que hoy siguen en activo, para aprender porque quería jugar esos torneos.

Recuerdo decirle a mi madre de ir a participar a un torneo en Barcelona, una clasificatoria para un Mundial, ir yo solo en avión y hacerlo bien, aunque al principio estaba temblando. A partir de ahí ya fui jugando más torneos y me fui centrando en el competitivo.

Hasta poder vivir de ello...

Hoy en día vivo de ello. Es a tiempo completo. Compito, creo contenido y demás. No llevamos una jornada laboral estipulada. Igual juego dos horas por la mañana, dos horas de 16-18 y por la noche tengo un torneo. Es muy variable. Eso sí, jamás imaginé esto, que fuera a convertirse en mi profesión. Pero en 2017, MAD Lions ya me hizo una oferta formal, con residencia y todo, con contrato de trabajo, y ahí ya sí que empezó a parecer más serio.

Siempre le digo a la gente joven que no puede dejar la base de los estudios para centrarse en esto, por muy buena que sea

Pero no es fácil vivir de los eSports, del FIFA en tu caso, ¿no?

Es un concepto que mucha gente tiene, pero está equivocada. Siempre le digo a la gente joven que no puede dejar la base de los estudios para centrarse en esto, por muy buena que sea. Es como en el fútbol, el porcentaje que hay arriba que puede vivir de ello es mínimo, la de gente que se queda por el camino... Y también influye tener suerte. Hay muchos chavales buenísimos que quizás no han tenido suerte de hacerlo bien en un torneo y que algún club le fiche. Siempre hay que tener algo por si no sale.

Luego hay un chaval de 14 años que se llama Anders (Verjgang) que es 'Jesucristo' y sabe que ya puede vivir de ello -risas-. Tiene 300.000 seguidores en Instagram, lo está petando.

¿Dejaste aparcados los estudios para dedicarte a esto?

Al revés. Hubo un momento en el cual estuve a punto de dejar de jugar al FIFA, de no comprarme el juego, al no haber competiciones nacionales. Fue justo en 2017, que estaba acabando la carrera. Hubo un proyecto de una liga que no surgió, varios jugadores nos sentimos decepcionados y pensé en dejar de jugar y centrarme en mi carrera estudiantil. Pero fue justo cuando me ficho MAD Lions, surgió la eLaLiga y demás.

La eLaLiga ha pasado en solo un año de repartir 100.000 euros de premios en total (40.000 para el campeón) a que esos 100.000 sean para el campeón y se repartan 300.000 euros. Es una apuesta fuerte.

Es una locura. LaLiga Santander se ha dado cuenta de la importancia de este mundillo. Hay mucha gente joven que ya no consume fútbol. Cada vez consume menos fútbol real y está más tiempo en YouTube, en Twitch, ve más contenido a la carta, y, en vez de ponerse un Barcelona - Athletic, se pone un partido de FIFA porque le gusta más.

Se han dado cuenta y están haciendo una apuesta muy fuerte. Lo estamos viendo con cómo se pasa de 100.000 euros de premios a 300.000, con una Copa de por medio para los ochos primeros... Van muy fuertes la verdad.

El mundillo de los eSports está despegando. Lo de Ibai (Llanos) se ha quedado sin calificativos. ¿Sois vosotros las siguientes estrellas?

Lo de Ibai es una locura y ya es como una bola de nieve: todo lo que toca lo convierte en oro. Y también vemos como por parte de EA se está apostando por hacer protagonistas a los mejores jugadores de FIFA. Por ejemplo, están sacando 'tifos' de ellos en el juego.

Es muy importante que apuesten por el competitivo. FIFA es un juego de fútbol y la gente quiere ganar, es competición. Conozco a mucha gente que se pica contra ellos mismos por querer hacer mejores resultados cada fin de semana en FUT Champions.

Y hablando de estrellas, ¿con cuál del fútbol te identificarías tú?

Esta nunca me la han preguntado -risas-. El carácter de Sergio Ramos me gusta mucho, y mira que no soy del Real Madrid. Le echa un par cuando toca y siempre está ahí, aparece en los momentos claves. Me fijo mucho en él. El liderazgo de Piqué también me gusta mucho. Tampoco te voy a decir Cristiano Ronaldo porque no entreno tanto tiempo como él, no te voy a mentir. Me quedo con esos dos, más que nada.

¿Cómo es el día a día y la preparación de los torneos de un jugador profesional?

Los días previos a la competición entrenamos más. En mi caso, no me gusta jugar muchas horas, no me tiro 10 horas pegado a la pantalla porque el día del torneo llego y veo que no doy una porque estoy saturado mentalmente o me encuentro menos fresco. Es sobre todo jugar partidos de calidad, contra otros jugadores profesionales, y analizar errores. No hay que sobresaturar. No me gusta jugar 30 partidos en un día porque acabo cansado. No sé si es por la edad, porque ya soy más veterano que la media de jugadores competitivos. Noto agotamiento mental cuando estoy mucho rato.

Detrás de lo que vemos, supongo que hay gente que te ayuda en lo físico y lo mental

Yo estoy con Edu, que es nuestro entrenador en Falcons, y se pone a mi lado y estamos viendo los partidos. Si ve cosas que yo no veo, me lo corrige. Después lo analizamos todo juntos. Hay veces en los torneos que, quizás, estás tan concentrado, tan bajo presión, que no te das cuenta de ciertas cosas muy básicas. Él está a mi lado y es el que me dice 'Javi, ¿no ves que te están dando todo el rato por la banda? Tápale esto y haz esto'. Y se nota mucho ese tipo de apoyo.

La gente se piensa que al estar sentado no te cansas [...] El agotamiento mental y la presión va a lo físico

A veces cuesta pensar en ello, pero vuestro trabajo requiere exigencia física. ¿No es así?

La gente se piensa que al estar sentado no te cansas. Yo sufro bastante del lumbar y cuando he ido al fisio sí que me dicen que tengo que trabajar con ciertos ejercicios para fortalecer la zona. Juego inclinado hacia delante y, al jugar tantas horas en esa postura, el lumbar sufre mucho. Es agotador. Se agarrota también la zona de los isquiotibiales por la tensión. Me gusta bastante hacer ejercicio y me viene muy bien para despejarme.

Como un deporte. Y hay montado un buen debate sobre si los eSports son un deporte o no.

Te diría que el mejor ejemplo es el ajedrez, que también es un deporte. Es un deporte, diría, sedentario. Es más trabajo mental que físico, obviamente. Aún así, el agotamiento mental y la presión va a lo físico. El lumbar, los isquios... Hay veces que me levanto de la silla y estoy fastidiado, sabes. Para mí, es bastante importante hacer ejercicio físico.

En un sector tan 'joven', cada día salen nuevos competidores, cada vez más pequeños. Tiene que ser duro.

Cada año es una locura. Solo viendo lo de LaLiga... Hay chavales jóvenes que les dicen a sus padres: 'quiero jugar en LaLiga'. Y cada año hay mil jugadores nuevos en Europa de altísimo nivel, que te pueden competir y ganar. Es muy complicado mantenerse, lo más difícil. El juego cambia muchísimo. También es bueno que aparezcan jugadores nuevos con ambición, pero lo más difícil es mantenerse ahí y aguantar año tras año.

Y, ¿cuál es tu secreto para haberte mantenido los últimos años?

Si te digo la verdad, no tengo ni idea -risas-. Igual es que se me da bien el juego, no lo sé. Hay veces que pienso: 'Habrá un día en el que el juego se me dé mal y pierda'. Puede pasar, que no se te dé bien el juego, no tengas la misma agilidad mental... Por ahora me voy adaptando bien y tampoco pienso mucho en el futuro, voy año a año.

¿Por qué representas al Celta esta temporada en la eLaLiga? ¿Cómo funciona eso?

Se llegó al acuerdo entre Falcons y el Celta. Para jugar en la eLaLiga hay que estar en un equipo de Primera o Segunda División y las sinergias entre Falcons y el Celta, por los valores, por todo lo que se quería transmitir, eran las mejores y creo que no puedo estar en mejor club. Al Racing, lamentablemente, fue solo la pasada temporada la que pude representarle porque descendió.

El día que entren Barça y Madrid a los eSports lo harán con lo mejorcito a nivel mundial

En la eLaLiga están CASI todos los equipos. El día que lleguen Real Madrid y Barcelona será una locura...

Lo hablaba el otro día con mis compañeros. El día que entren Barça y Madrid, entrarán con lo mejorcito a nivel mundial. No se la van a jugar a fichar a un jugador y que, por ejemplo, pueda perder un partido 7-2, que puede pasar en el FIFA facilmente. No se la pueden jugar por imagen y cuando entren lo harán cuando el sector esté ya totalmente consolidado, con sus regulaciones y todo, y con lo mejorcito de cada juego.

Pero a los españoles os haría mucha ilusión estar ahí, ¿no?

Hombre a los españoles nos gustaría mucho estar ahí, pero sabemos que será muy difícil. No sabemos si comprarán una organización de eSports. Si comprarán un 'super equipazo' de China de estos de LoL que ganan los Mundiales, si comprarán al mejor jugador de FIFA del momento para no fallar... Depende mucho de cómo quieran hacer las cosas. Ilusión, claro -risas-. Sería la leche, la verdad.

¿Hacia qué dirección crees que van los eSports?

Esto está empezando ahora. Vemos muchas empresas que están apostando por entrar en este mundillo con colaboraciones, patrocinios y demás, pero hay muchos directivos de empresas que todavía no tienen la mentalidad de que el público joven ya no consume televisión tradicional, sino Twitch, YouTube y contenido que ven en el momento en el que lo quieren ver.

Conforme vayan pasando los años, nosotros que tenemos 20 y pico años pasaremos ya a tener esa mentalidad y sí apostaremos por ello porque sabemos que funciona. Encima, es que vale mucho menos dinero hacer un anuncio en YouTube para tal cantidad de personas que en televisión, que sabes que el nicho es muy dispar. Dentro de unos años, esto será mucho mayor y la gente como Rubius o Ibai serán los 'Cristiano Ronaldo' y tipos así.

Es una locura... -risas-

Se están haciendo las cosas bien porque está creciendo muchísimo esto, pero es que hace cinco años no había nada. Son 2-3 años en los que está creciendo tanto... Que un sector de tal magnitud crezca a esta velocidad... Los Mundiales de LoL los sigue más gente que a la NBA. Es una locura, no nos damos cuenta.

Y tú sentirás que estás en el sitio y en el momento adecuado

Me siento afortunado y creo que todos los que estamos en el sector y podemos vivir de ello, más de lo mismo. Es, sobre todo, aprovechar el momento y disfrutar la experiencia. Lamentablemente, el Covid nos está quitando la oportunidad de viajar para competiciones nacionales e internacionales, pero bueno es disfrutar de esto.

Para terminar, ¿qué mensaje mandarías a los que te quieran seguir esta temporada?

El martes salió un parche que, para mi forma de jugar, me ha perjudicado bastante porque han bajado la efectividad de los regates y los recursos que requieren más habilidad. Toca entrenar como el que más, pero yo voy a ir a por la victoria como siempre intento en todos los torneos en los que juego. Va a ser muy difícil porque es la edición más complicada de todas las que he jugado, es que ya se palpa en los partidos que nos jugamos muchísimo cada uno de nosotros. Iré a por la victoria, así que que confíen -risas-.

