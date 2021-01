Los eSports son un deporte, ¿sí o no?: por qué la industria en España rechaza serlo

Si los eSports son un deporte o no es un debate que lleva instaurado en el sector desde el momento en el que su seguimiento empezó a ser masivo. Que la industria cada vez va a más es algo obvio, pero entre la gente que lo sigue y la que trabaja dentro de ella hay una división que crece respecto a si se deben considerar los eSports un deporte. ¿Qué es más beneficioso?

Este diario habló recientemente con Jordi Soler, CEO de la LVP, la principal organización mundial de eSports en lengua hispana que, por ende, tiene una gran influencia en el sector en España. Su definición (y la de la LVP) de los eSports como un "entretenimiento" y no como un deporte ha generado cierto revuelo y provocado algunas críticas en base a ese debate tan persistente.

EL ESPAÑOL, para arrojar más luz sobre el asunto, ha contactado con la AEVI (Asociación Española de Videojuegos) que opera como patronal de los eSports en nuestro país. Responde a las preguntas José María Moreno, su director general, que explica por qué hay ese posicionamiento en contra de englobar a los eSports dentro del deporte al contrario de lo que ocurre en Asia, donde los eSports estarán en medallero de los Juegos Asiáticos de 2022.

Pregunta: Jordi Soler, CEO de la LVP, nos decía hace una semana esto: "Los eSports no son un deporte, sino un entretenimiento". Es una definición correcta en cuanto al posicionamiento de los eSports que se defiende desde AEVI, ¿no?

Respuesta: Así es. De hecho ese mismo posicionamiento viene recogido en el informe 'Los esports en España: situación actual y posición de la industria', un avance del Libro Blanco de los eSports que publicaremos a lo largo de este año.

Creemos que siendo un fenómeno relativamente nuevo, existe todavía cierta confusión en el conjunto de la sociedad en torno a la definición de las competiciones de esports. A consecuencia de su propia denominación, se ha llegado a interpretar que representan un nuevo tipo de deporte. Sin embargo, desde AEVI remarcamos que la industria es contraria a la equiparación de esports con el deporte tradicional, precisamente por sus claras diferencias en cuanto a la naturaleza de las entidades que lo desarrollan, como a su distribución territorial y origen.

P: Por aquella afirmación del CEO de LVP ha habido cierta polémica. Hay gente que dice que no definir los eSports como deporte supone poner un muro y limitar la escena. ¿Es realmente así?

R: Desde la industria no creemos que sea así. Los eSports y el deporte tradicional son dos actividades claramente diferenciadas, motivo por el cual los esports no pueden ser regulados por la vía normativa del deporte sin colisionar en distintos aspectos legislativos y regulatorios como el derecho de propiedad intelectual e industrial, el carácter empresarial y transnacional de los esports o los derechos legítimos de las casas editoras.

Los esports son una denominación genérica que se concreta en competiciones y ligas de diversos juegos, no estamos ante una única modalidad de juego o franquicia. De la misma manera que no se compite en 'deporte', sino a fútbol, baloncesto, etc., no se compite a esports sino a League of Legends, Call of Duty, EA Sports FIFA, etc. Además, la realidad es que los videojuegos en los que se compite a alto nivel no tienen por qué ser necesariamente de género deportivo. De hecho, a nivel de audiencia, a día de hoy las principales competiciones de videojuegos no pertenecen a este género.

La normativa deportiva empujaría al sector varios años atrás y a no ser competitivos con otros países

P: ¿Puede aportar a los eSports más connotaciones negativas que positivas el hecho de tratarlos como deportes? Sobre todo, a nivel de estar supeditado a una organización como el CSD, como podría ser en el caso de España.

R: En AEVI defendemos que intentar forzar el ecosistema existente de los eSports en un marco incorrecto como la normativa deportiva, empujaría al sector varios años atrás y a no ser competitivos con otros países. El cambiante panorama de los eSports, con juegos que aparecen y desaparecen cada pocos años, avances tecnológicos que revolucionan el sector cada poco tiempo, requieren de un marco jurídico sin fragmentación territorial y mucho más flexible que el que puede aportar la legislación deportiva en países como España.

P: AEVI defiende que 'no se puede hablar de una "modalidad" que abarque toda la categoría a nivel general' en cuanto a los eSports. Algo así ocurre con el atletismo (que abarca pruebas de correr, saltar, lanzamiento, individuales, por equipos...), siendo este un deporte físico. ¿No se puede aplicar lo mismo a los eSports como deporte intelectual?

R: No creemos que sean actividades que se puedan comparar y mucho menos equiparar. En el caso del deporte tradicional, corresponde a las federaciones definir la relación de modalidades y especialidades deportivas. En el caso de nuestra industria, ese papel lo ostentan los publishers, quienes son los titulares de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los videojuegos y franquicias. Todos ellos ordenan a nivel mundial el ecosistema de competición de sus títulos y, en algunos casos, también producen sus propias competiciones oficiales.

P: El término 'deporte intelectual' parece que es el que se quiere utilizar en los Juegos Asiáticos de 2022, donde los eSports estarán en el medallero. Es innegable que en Asia se acercan a su consideración olímpica, ¿no?

R: En este caso, la consideración olímpica está en manos del Comité Olímpico Internacional (COI) y hasta donde nosotros sabemos su actual presidente, Thomas Bach, ha manifestado en varias ocasiones que la consideración olímpica de los eSports es prematura y que para la mayor parte de los juegos no es ni siquiera posible por no adecuarse a los que el COI considera valores del movimiento olímpico.

España ya es un referente a nivel europeo en el ámbito de los eSports

P: Por último, lo que ocurre en Asia, donde el seguimiento de los eSports es realmente masivo, difiere todavía mucho de lo que se ve en España, Europa y el resto del mundo. ¿Puede ser que lo necesario para tratar a los eSports como deporte aquí sea llegar al nivel en el que se encuentran los asiáticos?

R: Lo cierto es que, en el ámbito de los eSports, España ya es un referente a nivel europeo y cuenta con un gran potencial para serlo a nivel mundial. De hecho, la consultora independiente Newzoo indica en su informe de 2019 que en España hay un total de 2,9 millones de entusiastas de los eSports, posicionándose como uno de los países más destacados en el ranking mundial en cuanto a volumen de entusiastas: el número 15 a nivel global, a pesar de ser el número 30 en población. Es más, según el estudio GameTrack de ISFE, España tiene la mayor densidad de entusiastas de los principales mercados europeos (UK, Francia, Alemania, Italia y España).

El marco legislativo actual es el que ha permitido el funcionamiento efectivo del sector en España. Muchos de organizados internacionales quieren venir a nuestro país a organizar competiciones y de hecho ya contamos con algunos de los mejores organizadores de torneos del mundo. También contamos con grandes equipos y jugadores reconocidos a nivel internacional, así como con patrocinadores muy relevantes para nuestra industria, lo que nos ha llevado a situarnos como una potencia en la materia.

