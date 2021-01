Alejandro Blanco: "Se está debatiendo vacunar a todos en los JJOO, pero los PCR serán continuos"

No existe un día libre en la agenda de Alejandro Blanco (Orense, 9 de octubre de 1950) desde que en marzo de 2020 se aplazaran los JJOO de Tokio a causa del coronavirus. El presidente del COE ha trabajado incansablemente a pesar de la pandemia e incluso de la borrasca Filomena durante la última semana.

Las declaraciones del Taro Kono, ministro de Administración y Reforma japonés, instando al COI a buscar un plan alternativo han agitado también la semana de Alejandro Blanco. "No las entiendo, es mejor el silencio y el trabajo paso a paso", afirma el presidente del COE. Además, añade que "la conexión entre el Comité Organizador, el Gobierno de Japón y el COI es total".

Alejandro Blanco atiende a EL ESPAÑOL para hablar sobre los Juegos Olímpicos de Tokio e inaugura este serial de Protagonistas 2021 por el que pasarán todos los personajes que tienen, han tenido o tendrán un papel relevante en el mundo del deporte durante el presente año.

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español EFE

El presidente del COE acaba de terminar una reunión con el COI cuando comienza una entrevista. "Las novedades son que los JJOO serán en Tokio y la inauguración el día 23 de julio", asevera con rotundidad. Las palabras del ministro japonés han generado inquietud en la opinión pública y, sobre todo, en los deportistas, pero Alejandro Blanco quiere terminar con cualquier duda.

Un gestor veterano y optimista por naturaleza al que, a pesar de la situación actual de la pandemia en el mundo, no le tiembla la voz al hablar de los JJOO con la misma ilusión que en su primera vez. Con ese ímpetu que le caracteriza responde a todas las preguntas sin esquivar ningún asunto sobre lo que será el acontecimiento deportivo del año: los Juegos Olímpicos de Tokio.

Lo primero, presidente, minuto y resultado de los JJOO de Tokio. ¿Cómo está ahora mismo la situación y qué novedades hay?

Las novedades, de hace solo unos minutos, es que el COI sigue pensando en los JJOO de Tokio y en la inauguración del día 23 de julio. Está contemplando todas las posibilidades dependiendo de cómo evolucione el coronavirus en el mundo y las vacunas. Creo que estamos en un momento de expectativas, en el que el COI, con el Comité Organizador de Tokio y la OMS, está estudiando todos los escenarios y a partir de ahí ver qué decisión se toma en el momento oportuno.

¿Se podrán celebrar los JJOO? ¿Es optimista?

Soy optimista por naturaleza. Tengo que ser optimista como presidente del COE y animar a nuestros deportistas y a todos los agentes del deporte diciéndoles que hay que pensar en el 23 de julio. Luego, tal y como estamos viendo con la evolución del coronavirus, hay que ser conscientes de que vivimos una situación difícil, pero saldremos y espero que lo hagamos para tener los JJOO.

El COI solo habla de Tokio y de 2021

Las alarmas han saltado por las declaraciones de Taro Kono, ministro de Administración y Reforma japonés, que ha advertido al COI de que tiene que ir pensando en un plan B y un plan C.

Sinceramente, no las entiendo. Hay una total conexión entre el COI, el Comité Organizador y el Gobierno de Japón. El COI tiene plan A, B, C, D… porque nadie puede prever cómo va a ser la evolución. Hay muchas expectativas, pero aseguro que el COI maneja todas las posibilidades. Estas declaraciones generan inquietud y no es bueno. Todos sabemos la realidad que vive el deporte y el mundo. Es mejor el silencio y el trabajo paso a paso que declaraciones que generan inquietud.

¿Las palabras del ministro de Japón pueden deberse al sobrecoste que está teniendo la organización de los JJOO para Tokio y las pérdidas que se calculan que tendría en caso de que no pudiera entrar los aficionados a los recintos?

Ahora mismo predomina más el tema de la salud que la economía. Ha salido una encuesta que se ha hecho en Japón en la que la suma entre los que dicen ‘no’ a los JJOO y los que piden trasladarlos suman el 80%. Es una encuesta muy complicada porque la gente está muy preocupada por la salud y en los JJOO tienes a 11.600 deportistas de 206 Comités Olímpicos del mundo… Es la mayor reunión de gente que puede hacer cualquier acontecimiento y en la que hay representantes de más países.

Los JJOO no serán sin público, pero tampoco estará el estadio abarrotado

Lógicamente, los JJOO han tenido un sobrecoste desde el momento en el que los aplazas. Mañana si se anulasen el coste sería enorme, pero por encima de todo está la salud.

Hablaba antes de una encuesta que ha salido en Japón y que antepone el tema sanitario a la organización de los JJOO. ¿El COI contempla otros escenarios distintos a Tokio para celebrarlos en 2021?

El COI solo habla de Tokio. Es una respuesta personal, pero creo que los JJOO solo pueden ser en Tokio. En 2022 comienza la clasificación para los de París 2024. No se pueden trasladar los JJOO a otro año. Y esto es una respuesta del Thomas Bach, los JJOO son en 2021 y es lo que se contempla y por lo que se está luchando.

¿Puede haber unos JJOO sin público?

Se está estudiando. No creo que sean sin público, pero tampoco se van a tener los estadios y las canchas abarrotadas. Creo que será un término medio, que se está estudiando. Ya tienes deportistas, técnicos, periodistas… que son cientos de miles de personas. Pero del millón y medio de personas en unos JJOO normales al cero hay mucha diferencia.

¿Es una posibilidad que todos los deportistas que acudan a los JJOO sean vacunados?

Se está debatiendo. Hace 10 minutos me han dado los resultados de la última reunión en el tema médico, pero hay posibilidades de que la vacuna sea una opción. Lo que es al cien por cien es el tema de los PCR a la entrada, durante y después. No solo hay un plan A y un plan B. Siempre el COI irá de la mano a la OMS para ver qué decisión se toma. Va a predominar más los PCR continuos, un seguimiento y un control evitando que los deportistas se mezclen con otras personas y estén en una especie de burbuja.

El problema es también que no puedes obligar a una persona a ponerse una vacuna y con que haya solo uno que no se la ponga rompería esa burbuja en Tokio y no serviría de nada los esfuerzos del COI. Por eso, el seguimiento y el control con PCR sea lo más importante.

Estoy de acuerdo contigo. Primero vamos a ver cómo evoluciona todo y qué resultados da la vacuna en todo el mundo. Y luego el control antes y durante los JJOO, porque allí estás en la Villa y te mezclas con gente. Es un tema muy complicado y que hay que resolver en el día a día.

Se habla de que marzo será el mes clave para los JJOO, ya que entonces se sabrá si finalmente hay público o no y quizá haya más novedades sobre Tokio.

Entre marzo y abril será una fecha muy apropiada. Aún quedan Preolímpicos y a ver cuántos se pueden hacer y cómo se cierra el listado de participantes. Es un camino largo y en el que hay que resolver muchas cuestiones que ahora mismo están en el aire.

En lo que se refiere a la participación española, ha sido importante esa ampliación del Plan ADO para que no haya un solo deportista nacional abandonado a su suerte en su camino a Tokio.

Ha sido fundamental y básico. El programa ADO es uno de los grandes responsables de los éxitos del deporte español desde Barcelona 1992. Las empresas de ADO son grandes agentes en los resultados y su apoyo va mucho más allá del dinero. Es un apoyo social y da al deporte la importancia que tiene.

Presentaremos a Pau Gasol para que sea miembro del COI

¿Y cómo cree que llegará España a estos JJOO? ¿Nos beneficiará o nos perjudicará deportivamente el aplazamiento de 2020 a 2021?

España llegará a los JJOO muy bien. En 2020 no se han hecho competiciones internacionales y no sabemos cómo están nuestros deportistas ni nuestros rivales, ya que el confinamiento no hay sido igual en todos los países. Hay que esperar hasta mayo para ver en qué momento nos encontramos, pero, a pesar de no tener los datos reales ahora mismo, el nivel del deporte español es extraordinario.

Los JJOO de Tokio serán también 'El último baile' para una generación de oro del deporte español: Nadal, Gasol, Alejandro Valverde, Mireia Belmonte, Saúl Craviotto, Lydia Valentín…

Son fueras de serie. No es un periodo largo hasta París, hay deportistas que has nombrado que yo no apostaría a que se retiran tras Tokio porque son auténticos competidores. Pueden hacer un ciclo más. Quiero decir algo de Pau, hablé con él ayer, que está luchando sin límite para estar en los JJOO.

¿Cómo se encuentra Pau Gasol?

Está trabajando mucho. Para nosotros sería muy importante que esté en Tokio, ya que lo vamos a presentar para que sea miembro del COI por el cupo de deportistas y la elección se hace en Tokio y lo eligen los deportistas. Sería importante que esté jugando, además del prestigio internacional que tiene, y que la gente pueda valorar la dimensión humana y deportiva que tiene una vez más.

¿Aquí también se muestra optimista? ¿Estará Pau Gasol en los JJOO?

Sí. España necesita que Pau esté en los JJOO y él va a hacer todo lo posible por estar.

¿Hay relevo para todos estos grandes deportistas o pasaremos una travesía por el desierto?

Es que yo creo que Rafa, Pau, Mireia, Lydia… no tienen relevo. Son figuras una vez cada mucho tiempo y que hemos tenido la suerte que hayan estado juntos. Esto no significa que no tengamos grandísimos deportistas que vengan detrás y que puedan conseguir muchos éxitos.

Si algo se ha hecho bien desde 1992 es la planificación deportiva en los clubes y en las federaciones, es decir, el trabajo que no se ve. Se ha creado un sistema de trabajo en el que está el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo por el que vendrán otros deportistas que serán grandes campeones. Nunca me planteo relevar a alguien por otro. Las figuras que hemos tenido nos ha permitido vivir el mejor momento del deporte español. Eso es lo que hay que aplaudir y ahora hay que luchar para que otros deportistas alcancen los mismos éxitos.

El debate es si los eSports son deporte o no

Aunque todavía es pronto, ¿cuál es su previsión de medallas para los JJOO? ¿Estar entre las 15 y las 20 sería un buen resultado?

Sabía que me ibas a hacer esta pregunta. Nunca digo las medallas porque creo que no es bueno. Si es cierto que nosotros hacemos un estudio interno y metemos el resultado en un sobre y lo abrimos al acabar los JJOO. En los dos últimos hemos acertado, pero el estudio se realiza, especialmente, en los Preolímpicos y en el 2020 no ha habido competiciones. Hablar de pronósticos es mucho más complicado. Dicho eso, España, con un equipo sobre los 300 participantes, se va a mover en las medallas de los dos últimos JJOO.

Se ha decidido incluir al breakdance, al skate y al surf dentro del programa olímpico de París 2024. ¿De verdad estas disciplinas son deportes? ¿No cree que se está perdiendo el verdadero espíritu olímpico con estas decisiones y que se está creando una burbuja de medallas?

La iniciativa del COI me parece fenomenal. Tenemos 28 deportes históricos, pero el mundo evoluciona y abrir a cinco deportes dependiendo de la sede de cada JJOO me parece una gran idea. El debate que hay es si los que se han introducido son los más apropiados, o mejor dicho, si no existe otros que lo son tanto o más. Ese debate siempre va a estar.

Después de un estudio de una Comisión Internacional se toma la decisión entre el COI y el Comité Organizador, luego el tiempo nos dirá si esos deportes van a tener gran éxito o no en los JJOO.

La campeona española de breakdance nos contaba que es un arte, no un deporte. Además, tenía muchas dudas sobre cómo se va a valorar y que había unas dudas tremendas.

El breakdance que vamos a ver en París va a ser diferente. Habrá una estructura de técnicos, de árbitros… igual que cualquier otro deporte. Ha sido una gran sorpresa, pero es verdad que en muchos países se practica en la calle.

Se determinó que no fuera kárate en un país como es Francia, que yéndole más o menos regular tendría unas cinco medallas. Que no fuera kárate nos dolió muchísimo porque tiene una estructura mundial y una dimensión mundial. Va a ser uno de los grandes triunfadores en los JJOO de Tokio. El kárate español tiene un gran nivel. No era la decisión que queríamos, pero tenemos que respetar y apoyar la decisión.

Vistas estas últimas decisiones, ¿veremos a los eSports algún día en los JJOO?

Nada tiene esa respuesta. Cuando se planteó por primera vez esa opción con mucho optimismo yo creía que la decisión se tomaría rápidamente, pero luego ha habido un gran debate sobre si es un deporte o no. Si al día de mañana se acepta que es un deporte, no dudo de que estará en los JJOO. Hay que esperar esa decisión y a partir de ahí ya se abriría un camino.

