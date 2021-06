¿Se desinfla el interés por el fútbol en televisión? La Eurocopa 2020 pierde un millón de espectadores

"Se ha ido perdiendo interés en el fútbol, se nota en que las audiencias van bajando". Con estas palabras Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, justificaba hace ahora dos meses la creación de la polémica Superliga Europea, que removió los cimientos del fútbol europeo durante apenas unas horas.

"Las redes han cambiado la forma de comportarse y el fútbol tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos que vivimos. Los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol, ¿por qué no? Porque hay muchos partidos de escasa calidad y no les interesa, tienen otras plataformas para distraerse", añadía.

Los datos de la Euro2020 le han dado la razón. Y es que las cifras conseguidas por Telecinco y Cuatro con los primeros partidos de la competición están lejos de los registrados con el Mundial de Rusia 2018 o la Eurocopa de Francia 2016. De hecho, el debut de España en el torneo es el peor estreno desde la Eurocopa 2008, mientras que el partido inaugural entre Turquía-Italia perdió 20 puntos respecto al mismo encuentro cuatro años antes.

Hasta ahora, el partido más visto es el de España frente a Suecia con un 48,9% de cuota de pantalla y casi 8 millones de espectadores. Unos datos estratosféricos al alcance de muy pocas emisiones y que llevaron a Telecinco a su programa más visto en tres años, pero lejos de los registros de otras importantes citas futbolísticas.

Hace ahora cuatro años, el debut de la Roja en la Eurocopa 2016 frente a República Checa congregaba a un 55,8% y 8.869.000 espectadores, mientras que el primer partido del Mundial de Rusia en 2018 se disparaba hasta un 68% y 10.402.000 millones de espectadores.

Ceremonia de inauguración de la Euro2020

En lo que respecta al resto de partidos, el encuentro más seguido hasta ahora ha sido el Francia-Alemania de este martes 15 de junio con un 29,5% de cuota y 4.272.000 espectadores, un dato que también está por debajo de los datos de la Eurocopa 2016. Hace cuatro años, el Portugal-Islandia disputado el mismo día alcanzaba un 30,2% y 5.042.000 espectadores.

Le sigue, de lejos, el Países Bajos-Ucrania del domingo 13 de junio, con un 16,8% de cuota y 2.291.000 espectadores. Un dato con el que Telecinco no consiguió arrebatar el titular del programa más visto del día a la serie turca Mi hija, que promedió un un 16,4% de cuota con 2.309.000 espectadores.

Mientras, el Bélgica y Rusia del sábado se conformó con un 14,8% de cuota de pantalla y 1.599.000 espectadores, y el Turquía-Italia del viernes apenas anotó un 14% de cuota de pantalla y 1.772.000 espectadores. Cuatro años antes el Francia-Rumanía arrasó con un 33,8% y 4,5 millones de espectadores.

Según datos de Kantar, la media de los partidos hasta ahora disputados y emitidos en Telecinco y Cuatro es de un 19,1% y 2.223.000 espectadores, lejos del 28,2% y 3.293.000 espectadores del Mundial de 2018. La Eurocopa 2016 anotó un 35,3% y 5.255.000 espectadores, pero sólo se emiió en Telecinco.

En lo que respecta a los datos de los partidos disputados en Telecinco, la Eurocopa 2020 promedia un 26,6% y 3.616.000 espectadores, un dato que se aleja del 37,8% y 4.498.000 espectadores del Mundial de Rusia. La media de los partidos de Cuatro es de un 12,1% y 1.228.000 espectadores, lejos del promedio de hace dos años (21,3% y 2.453.000 espectadores).

Eurocopa 2020 (sólo Telecinco) - 26,6% y 3.616.000 espectadores

Mundial 2018 (sólo Telecinco) -37,8% y 4.498.000 espectadores

Eurocopa 2016 (sólo Telecinco) - 35,3% y 5.255.000 espectadores

Eurocopa 2020 (sólo Cuatro) - 12,1% y 1.228.000 espectadores

Mundial 2018 (sólo Cuatro) - 21,3% y 2.453.000 espectadores

Javier Tebas, durante un acto de LaLiga AFP7 / Europa Press

¿Qué está pasando?

Según expertos, esta desafección por el fútbol en España no es algo achacable sólo a la pandemia del COVID, sino que se incluyen otros factores como la profunda remodelación de la Roja llevada a cabo por Luis Enrique, el abandono de LaLiga a los aficionados con horarios imposibles, precios desorbitados o el paso de las emisiones del abierto al pago, y sobre todo, la irrupción de los eSports.

"No recuerdo una convocatoria que haya ilusionado menos a tanta gente que la actual. En general hay poca afinidad de los aficionados con un número importante de los 24 seleccionados. ¿Por qué? Hay quien discute el nivel futbolístico y los méritos que han demostrado en los últimos meses varios de los convocados. Quizá también influya que hasta 14 jueguen en el extranjero y eso provoque que el seguidor español no se identifique con ellos y pierda ese componente extra de ver al jugador de su equipo, al que anima durante toda la temporada, en la selección", escribe Ricardo Uribarri en CTXT.

"La razón fundamental radica en que LaLiga abandonó a los aficionados, que son los que hacen que el fútbol tenga sentido. Si te olvidas de ellos y te centras solo en el dinero, el desarraigo está garantizado. Era algo que se venía venir, y lo aceleró la aparición del coronavirus", confesaba a El Confidencial el histórico presidente del Deportivo de la Coruña, en sus años dorados, Augusto César Lendoiro.

En este sentido, Quincemil contaba hace apenas unas semanas que precisamente cada vez menos bares de A Coruña ponían fútbol por televisión debido al alto precio del abono a Movistar, plataforma que tiene los derechos, y la reducción del aforo en el interior de los locales. "No lo amortizas con mesas de cuatro personas y el 50% del aforo", lamentaba Dona Vázquez, propietaria de Marea Baja.

Tampoco ayudan la locura de horarios impuesta por el presidente de LaLiga, Javier Tebas. "No son horarios futboleros para compartir con tus amigos, con tus hijos, y crear un vínculo con tu gente y tu equipo. Se está perdiendo el sentimiento de pertenencia y eso genera ese hartazgo que lleva tiempo vaciando los estadios". para compartir con tus amigos, con tus hijos, y crear un vínculo con tu gente y tu equipo”, se sinceraba Paco Liaño, exportero del Deportivo y Racing.

Ibai Llanos

Los eSports

No obstante, muchas voces coinciden en que las nuevas generaciones están desconectando del deporte tradicional y el fútbol debido a la aparición de los eSports. "A las nuevas generaciones les gusta elegir cómo, cuándo y dónde disfrutar de sus contenidos. Y sobre todo esperan contenidos más naturales, con los que puedan 'conectar' e interactuar. En el deporte tradicional a veces es complicado salirse de las normas establecidas y ello conlleva irremediablemente una pérdida de naturalidad", explicaba hace unas semanas a EL ESPAÑOL, Mario Fernández, CEO de DUX Gaming, uno de los grandes clubes de eSports de España.

"Los jóvenes de hoy en día crecen rodeados de pantallas. Por eso las generaciones más jóvenes se sienten más atraídas por los deportes electrónicos, porque es lo que han visto desde pequeños. Además, el hecho de poder estar conectados les da la oportunidad de estar más cerca de sus jugadores o streamers favoritos; cosa que difícilmente conseguirían si quieren acercarse en la vida real a Messi o Neymar, por ejemplo", analizaba por su parte Ocelote, fundador y CEO de G2 Esports.

Por todo ello no es de extrañar que LaLiga esté apostando por retransmitir sus partidos en Twitch y haya contratado como comentarista oficial a Ibai Llanos, el caster más popular de habla hispana. El joven consiguió aglutinar a más de 100.000 espectadores con la retransmisión del Atlético de Madrid-Valencia.

Según un estudio de la European Club Association (ECA), dos de cada cinco jóvenes de entre 16 y 24 años odian o no tienen ningún interés en el fútbol. El porcentaje de jóvenes de entre 16 y 24 años que directamente odian el fútbol asciende al 13%, el más alto entre todos los rangos de edad analizados, y un 27% asegura no tener ningún interés en seguirlo.