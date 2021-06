De 'Fatmagül' a 'Mujer': las series turcas han pasado de ocupar 491 horas a 3.286 en dos años

Que las series turcas han irrumpido con fuerza en las televisiones españolas es algo que no se le escapa a nadie. Las ficciones procedentes de Turquía han acaparado un protagonismo inusitado en las parillas de las cadenas temáticas y generalistas, ocupando incluso el prime time de los dos principales canales privados españoles.

Pero, ¿cuándo comenzó este boom? ¿Cuánto ha crecido la presencia de las turcas? Estas y otras preguntas sobre el fenómeno turco encuentran respuesta en un informe elaborado por Dos30 titulado 'Series turcas. La irrupción de la ficción turca en España'.

Según detalla este análisis, la oleada de ficciones turcas encuentra su primer precedente en enero de 2018 con el estreno de Fatmagül en Nova. La serie se estrenó en la cadena temática de Atresmedia el 8 de enero con un 3% de cuota y 553.000 espectadores; y emitió su capítulo final en el prime time del 27 de junio ante 854.000 espectadores de media y un 6,2% de share.

Estas cifras convirtieron a Fatmagül en la serie más vista de la historia de Nova, situándose un 46,8% por encima de la media del canal en sus días de emisión.

Meses después, en octubre de 2018, Mediaset seguiría la estela de su rival estrenando una serie turca en Divinity. Se trata de Kara Sevda, cuyo primer pase en la cadena tuvo una media del 2,8% de cuota y 351.000 espectadores, manteniéndose en sus días de emisión un 41,1% por encima de la media de Divinity.

Mujer, pionera

'Mujer' fue la primera serie turca en emitirse en el prime time de una cadena generalista. Atresmedia

El 7 de julio de 2020 se producía un acontecimiento que supondría un paso más en la irrupción de las series turcas en España. Antena 3 estrenaba en su horario de máxima audiencia la ficción Mujer. Aunque estaba previsto que saltase a Nova tras su primer episodio, la acogida fue tan espectacular que Atresmedia decidió mantenerla en su cadena principal, llegando a tener tres entregas semanales.

El estreno de Mujer lideró con un 12.7% de cuota y 1.366.000 espectadores. Unos datos que no pararon de crecer hasta firmar su máximo el pasado 4 de enero con 2.467.000 espectadores y un 20.7%. La serie ha firmado hasta la fecha una media del 16.9% de share y 2.004.000 espectadores, creciendo hasta el 21.5% en mujeres y al 24.5% en mayores de 65 años.

Mi hija, la confirmación del éxito

Tras el éxito de Mujer, Antena 3 volvía a apostar por la ficción turca con Mi hija. La serie se estrenó el 28 de diciembre con un excelente 17.2% de cuota y 2.951.000 espectadores. Desde entonces, ha registrado una media del 16.9% y 2.587.000 espectadores, siendo la serie más vista de la temporada 2020-2021.

El éxito de Mi hija es todavía más notable entre las mujeres, que elevan la cuota al 21,2%, y los mayores de 65 años, donde el share sube al 25,5%. Además, la serie se sitúa un 38% por encima de la media de Antena 3 en sus días de emisión.

El intento de Telecinco

Mediaset trató de seguir la estela de 'Mujer' y 'Mi hija' con 'Love is in the air'. Mediaset

Tras el segundo éxito turco consecutivo en Antena 3, Mediaset movió ficha y trató de seguir la estela de Mujer y Mi hija con Love is in the air. La serie se estrenaba en simulcast en todas las cadenas del grupo el 11 de enero, alcanzando un 11% y 2.033.000 espectadores con la suma de todos los canales.

Pese a que esta ficción creció en los meses de febrero y marzo, sus datos se han ido desinflando y actualmente tiene una media del 11.2% de share y 1.351.000 espectadores. Relegada al late night de Telecinco, Love is in the air se queda un 25% por debajo de la media del canal en sus días de emisión.

Éxito desigual

A raíz del éxito de Fatmagül en Nova, las series turcas han acaparado cada vez más protagonismo en la parrilla de la cadena temática de Atresmedia. Tanto es así que su presencia ha crecido de los 25.244 minutos que estas ficciones ocupaban en 2018 a los 95.636 minutos de 2020.

De esta manera, el ránking de ficciones extranjeras de Nova ha pasado de estar monopolizado por México y Estados Unidos en 2018 a estar liderado por Turquía en 2020 y 2021.

En Divinity ha crecido todavía más la presencia de las series turcas desde 2018, pasando de 4.183 a 88.931 minutos. A pesar de la buena acogida que estas producciones han tenido entre su audiencia, llama la atención la desigualdad entre la cadena de Mediaset y la de Atresmedia, y es que Elif, la décima serie turca más vista de Nova, tuvo más audiencia que Kara Sevda, la más exitosa de la historia de Divinity.

En general, las ficciones procedentes de Turquía en España ocupaban 29.470 minutos en España en 2018, mientras que cerraron 2020 con 197.188 minutos, es decir, su presencia ha crecido un 85% en dos años.

Estas cifras podrían alcanzar un nuevo máximo al final de 2021, pues en lo que va de año las series turcas han emitido 126.842 minutos en España (hasta el 13 de junio), 58.557 de ellos en Nova y 41.388 en Divinity, confirmando así que Turquía se ha convertido en un potente importador de ficciones tanto para las temáticas como para las generalistas.