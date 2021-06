'El Hormiguero' con Revilla aguanta bien frente a la Eurocopa, que empieza a despuntar

Noticias relacionadas Kiko Matamoros se postula para ‘Supervivientes’ y quiere dar el mayor salto en helicóptero

El fútbol vuelve a ser lo más visto de la jornada televisiva. Este martes, el encuentro de la Eurocopa que enfrentó en Telecinco a Francia y Alemania arrasa con un 29,5% de cuota y 4.272.000 espectadores. El partido tuvo hasta 9,7 millones de contactos, según los datos de Kantar Media ofrecidos por Barlovento Comunicación.

LO + VISTO DEL DÍA es el partido FRANCIA-ALEMANIA 🇫🇷🇩🇪 de la #EURO2020 en @telecincoes con 4.272.000 espectadores de media y el 29.5% de share.



Un total de 9.768.000 personas vieron en algún momento el encuentro que aporta el 32.3% de cuota a la cadena.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/PYHesw5Nox — Barlovento Comunicación (@blvcom) June 16, 2021

Esto provocó que Supervivientes: Tierra de nadie se emitiese en Cuatro. El programa recibió a Carlos Alba tras ser el último expulsado, y tuvo una media de del 15% de cuota con 1.519.000 espectadores. El previo, que competía con el fútbol, se contenta con 1.284.000 espectadores y el 8,3% de share.

La emisión de @Supervivientes #TierraDeNadie10 en @cuatro firma el 15% de share y 1.519.000 espectadores de media.



Un total de 4.286.000 personas vieron en algún momento el programa de @BulldogTV_ES.



La aportación a la cadena fue del 31.1%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/YpU5dNy8UQ — Barlovento Comunicación (@blvcom) June 16, 2021

En Antena 3, El Hormiguero resistió el impacto del fútbol gracias a la visita de Miguel Ángel Revilla. El programa de Pablo Motos anotó un 13% de cuota con 2.079.000 espectadores. A continuación, la serie turca Mujer firma el 15,4% de cuota con 1.902.000 espectadores.

Ayer #Mujer15Jun de @antena3com alcanza el 15.4% de share y 1.902.000 espectadores de media.



Un total de 3.657.000 personas vieron en algún momento la serie turca con una fidelidad del 52%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/knj7Z4W1nS — Barlovento Comunicación (@blvcom) June 16, 2021

La novena gala de MasterChef, en la 1, se mantiene dentro de sus registros habituales. Esta semana el talent culinario, que despidió a dos aspirantes, alcanza el 15% de cuota con 1.599.000 espectadores.

Tras el fútbol, Telecinco emitió una nueva entrega de Love is in the air, que se conformó con el 8,2% de cuota, y 674.000 espectadores.

En coincidencia, Mujer es lo más visto, y saca 1,2 puntos y 147.000 espectadores a MasterChef y 1,7 puntos y 212.000 espectadores a Supervivientes.

Del resto de la jornada hay que destacar a Pasapalabra como el contenido no deportivo más visto de la jornada, con un 24,5% de cuota y 2.497.000 espectadores. Telecinco apostó en la misma franja por Sálvame Tomate, que ha regresado tras la pausa de El precio justo, con un promedio del 16,9% y 1.561.000 espectadores.

El informativo más visto fue, por segundo día consecutivo, Antena 3 Noticias 1, con el 20,7% de cuota y 2.454.000 espectadores.