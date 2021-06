Melyssa Pinto habla en ‘Supervivientes’ de sus problemas de alimentación: “Me repugnaba mirarme al espejo”

Noticias relacionadas Kiko Matamoros se postula para ‘Supervivientes’ y quiere dar el mayor salto en helicóptero

Este martes, Marta Peñate de La isla de las tentaciones 2 explicaba en Sálvame que en su pasado tuvo problemas con las drogas. Esa misma noche, una compañera de programa, Melyssa Pinto, también narraba a la audiencia sus trastornos alimenticios durante el ‘Puente de las emociones’ de Supervivientes.

Melyssa explicó que el reality le está sirviendo para “valorar la comida y lo que no es material”, y que ha mejorado la confianza en sí misma.

“Cuando era adolescente, con 14 o 15 años, empecé a tener problemas con la alimentación, a obsesionarme con mi físico, acabé enferma. Me da miedo a lo que pueda transmitir a la gente que me oye. Pero lo que quiero decir es que cuando una persona piensa así que no está bien de la cabeza y debemos ponernos en manos de profesionales” explicó al subir el primer peldaño, haciendo énfasis de cómo sufrió su familia por este trastorno. “La situación en casa empezó a ser muy difícil porque han tenido que vivir unos años pendientes de como yo iba con eso”, añadía.

En especial, Melyssa lamentó que su hermana, 11 años más joven, haya tenido que estar tan pendiente de su alimentación, y que de alguna manera le hizo obsesionarse con el físico. “Si no hubiera tenido la personalidad que tiene podría haber acabado mal” reconocía.

Aunque en apariencia es una mujer de armas tomar, y que tiene muy claro lo que quiere, Melyssa reconoció tener falta de autoestima, y que como consecuencia de esto sufre celos. “Llegué a mirarme en un espejo y sentir repugnancia hacia mi persona” explicó. “Siento que la culpa de que algo no funcione es mía. Y no quiero que eso pase. Y para que no pase tengo que quererme a mi misma. Esta experiencia me está ayudando mucho a quererme y a confiar en mí”, afirmó.

“Aquí donde me ve la gente tan buena, he hecho pasarle a mis padres una época muy difícil no solo por la alimentación, sino por rebeldía” continuó diciendo, aprovechando además la ocasión para pedirles perdón de forma pública.

Su objetivo al hablar de todo esto es intentar ayudar a las personas que estén pasando por un bache como el que vivió ella. “Quiero decir que ahora que me siento nueva me quiero más, me siento más fuerte y voy a intentar hacer la vida más fácil a los que me rodean. Quiero decir a las chicas que de todo se sale, que pidáis ayuda y en vuestra casa tenéis el apoyo. Todos somos bellos por dentro y por fuera y que ahora me siento plena”, finalizó.