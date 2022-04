Ansu Fati apunta la fecha en la que puede reaparecer con el Barcelona tras su lesión

Cada vez queda menos para volver a ver a Ansu Fati vestido de corto. Después de optar por un tratamiento conservador, el internacional español ultima su puesta a punto. Todavía no hay confirmación oficial sobre en qué partido se producirá su esperado regreso, pero él no descarta estar entre los elegidos para el Cádiz.

"Estoy con muchas ganas, el equipo ha mejorado. Estoy trabajando y espero que en breve pueda estar con el equipo", ha afirmado el '10' azulgrana. "No sé cuándo podré volver. Estoy trabajando a diario y viendo las sensaciones. Hablando con el míster y los preparadores físicos y, dependiendo de las sensaciones, veremos. Poco a poco", ha agregado el futbolista.

Lo que ha dejado muy claro Ansu Fati es que no siente presión por volver cuanto antes con el Fútbol Club Barcelona: "No la siento. En el Barça siempre vienen los mejores y hay que estar preparado. Estoy tranquilo". Aunque ya demostró el pasado verano que lo que digan poco importa. Se fue Leo Messi y él, sin complejos, se colocó el mítico dorsal 10 a su espalda.

Ansu Fati y Pedri González, con el Barcelona EFE

El delantero ha apuntado que podría estar listo para duelo ante el Cádiz: "No lo sé. Depende de cómo me vaya encontrando y de cómo me vea el míster y los preparadores físicos. Lesionarse nunca es fácil. Es lo peor para un jugador. Hay que mirar adelante y trabajar mucho. Con trabajo todo es posible".

Para el que tuvo buenas palabras es para Xavi Hernández. Desde su llegada, el equipo culé ha ido en un claro ascenso y ya se comienza a hablar de la conquista de La Liga. "Creo que es el trabajo que hace. El cambio nos ha venido bien. El jugador tiene una mentalidad diferente, de trabajar más, y se ven los resultados", ha apuntado sobre el técnico azulgrana.

Recuperación

Meses de calvario para él. Lesiones y recaídas que se han ido encadenando haciendo que las apariciones de Ansu Fati con el Barça hayan sido poco más que puntuales en los últimos tiempos. Sobre esta lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego en este 2022 también ha hablado el jugador: "Fue un momento duro, pero con la cabeza tranquila porque el club estaba conmigo. Me han apoyado en todo momento con lo que quería hacer. Estaba muy tranquilo porque sentía al club a mi lado".

