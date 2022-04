Ronaldinho advierte al Real Madrid: "Otra remontada al Real Madrid es posible"

Ronaldinho se ha pasado por España después de dejar atrás el que ha podido ser el capítulo más oscuro de su vida. Cárcel incluida. Durante su estancia, ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo en la que se ha referido también al Real Madrid y la batalla con el Fútbol Club Barcelona para ser el nuevo campeón de La Liga.

El astro brasileño está entusiasmado con el nuevo Barça de Xavi Hernández. Tanto es así que ha lanzado una advertencia al Real Madrid con el medio catalán como altavoz: "Ahora he vuelto a mirar bien el Barça con Xavi, que ha vuelto y nos ha traído ilusión. Como mi amigo y excompañero que es, esto ilusiona a la gente y a mí también. Entonces hoy dan ganas de mirar el Barça otra vez".

En 2003, ya recortaron 18 puntos al club blanco. "Exacto, fue una remontada muy linda que hemos tenido en nuestra época y puede pasar otra vez. Como he dicho, nos ilusiona que el Barça vuelva a jugar bien y creo que todo es posible", ha recordado Ronaldinho.

De Messi a Neymar

También se ha referido a dos jugadores que forman parte del PSG, pero que antes vistieron la elástica culé. "Una sorpresa, no solo para mí, sino para todos. Nunca había imaginado verle con otra camisa pero son cosas que pasan y para mí lo importante es que si está feliz, no importa donde sea. Para mí eso es lo que importa", ha apuntado sobre Leo Messi.

Abrazo entre Messi y Neymar durante un partido del PSG Reuters

"Ney es un fenómeno, un astro, el ídolo más grande en nuestro país y no hay mucho que decir. Si me pongo a hablar de él cosas buenas voy a hacerlo durante mucho rato", ha comentado después sobre su compatriota Neymar Júnior. Tampoco se ha olvidado de otros nombres propios en Can Barça.

"Tiene mucha calidad, está empezando muy bien y ojalá pueda hacer historia en el Barça", ha dicho sobre Pedri González. "Sí, ya empezó muy bien, empezó haciendo historia y ojalá que también pueda seguir y hacer algo muy lindo. Calidad tiene y ahora sólo es dar tiempo al tiempo", ha añadido de Ansu Fati.

Futuro

En cuanto a su futuro y siempre por el momento, lo que parece no estar en su destino es convertirse en entrenador: "La verdad es que nunca me he visto de esta forma, puede ser que en un futuro sí, cuando tenga más paciencia -risas-. Es difícil cuando uno deja el fútbol y tiene una manera de mirarlo querer que los demás hagan cosas que para ellos es muy complicado hacer. Entonces, todavía no tengo paciencia".

