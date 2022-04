El comentario de Vinicius a Mbappé que arrasa entre la afición del Real Madrid en Instagram

El Paris Saint-Germain logró una nueva victoria en la Ligue-1. Goleada ante el Clermont con Kylian Mbappé como uno de los principales artífices del triunfo del conjunto parisino. El delantero dejó, como siempre, un post en Instagram tras el partido y las reacciones han sido muchas.

Desde fans a compañeros de equipo y, por supuesto, algún que otro admirador inesperado. O no tan inesperado. Porque si algo han demostrado Vinicius y Mbappé es que entre ellos hay muy buen rollo, pero también una profunda admiración mutua. El extremo del Real Madrid no dudó a la hora de comentar la fotografía de Kylian.

Un comentario que ha arrasado entre los usuarios de la citada red social. "Crack. Crack", le escribió Vinicius Júnior a Kylian Mbappé. A esto le añadió el emoticono de 'top'. Más de 800 respuestas y de 14.000 corazones a la reacción de 'Vini'. La mayoría de ellas fueron en la línea del fichaje del francés por el Real Madrid.

Mbappé marcó tres goles y después, una vez más, fue preguntado por su futuro. Por su posible fichaje por el Real Madrid o por la posibilidad de que acabe renovando por el PSG. "Ya he respondido a la pregunta sobre si Neymar o Messi pueden o no influir en mi decisión. Ellos llevan aquí desde julio. Ya los he visto muchas veces. Ya he contestado a eso", afirmó el delantero.

Además, el internacional francés dejó un mensaje muy claro: no volverá a responder a una pregunta sobre su futuro. "No voy a hablar más del tema", aseguró un Kylian Mbappé que sigue estando en boca de todos. Y al que, también, esperan con los brazos abiertos desde el vestuario del Real Madrid.

Vinicius y Mbappé

No es el primer guiño cruzado entre ambos. Ya en el inicio de la presente temporada, Vinicius dejó claro que quiere jugar con Mbappé: "Todos los jugadores queremos jugar con Mbappé. Es un gran futbolista, como Cristiano y Messi. Él es de la nueva generación y permanecerá durante muchos años. Pero en el Real Madrid no hablamos sobre otros jugadores. Yo juego con Benzema, Rodrygo, Hazard, Asensio y otros grandes con los que disfruto".

