Kylian Mbappé sigue con su temporada espectacular: hat-trick y supera los 30 goles

Fiesta del Paris Saint-Germain ante el Clermont. Los parisinos se impusieron 1-6 al humilde equipo de la Ligue-1 donde Kylian Mbappé se volvió a salir. El delantero galo firmó un nuevo hat-trick que eleva su temporada a unos registros increíbles. Con la actuación del genio de Bondy en la noche de este sábado, supera los 30 goles y las 20 asistencias esta temporada. Además, se convirtió esta noche en el primer jugador francés en marcar cinco veces a lo largo de la campaña tres goles en un encuentro desde que lo hiciera Jean-Pierre Papin en 1991.

Además, este sábado llevó el brazalete de capitán cuando Kimpembe y Verratti salieron del campo. El primer tanto de Mbappé llegó cuando Neymar y Messi hicieron una combinación fabulosa para que el francés anotase. Controló el argentino con el pecho y cedió al francés para el tanto que encarrilaba el choque con una ventaja de dos tantos. Aunque hubo susto cuando el Clermont recortó distancias antes del descanso, Kylian se encargó de rematarlo.

Después de provocar un penalti que transformó Neymar, Mbappé adornó su partido con otro gol tras una maravillosa asistencia con el exterior del brasileño. El segundo tiempo fue un bálsamo para el PSG. Un disfrute para Kylian, que completó su exhibición con un hat-trick tras un remate portentoso a la escuadra. El francés sigue con un estado de forma increíble para que su equipo gane la Ligue-1 cuanto antes. Después llegarán el verano y su decisión final.

El ver a Mbappé decidiendo partidos por su cuenta se ha convertido en una tradición esta temporada para el PSG. El delantero francés, que puede estar viviendo sus últimos partidos con el conjunto parisino. Hizo un hat-trick, provocó un penalti y dio otra asistencia a Neymar para hacer el sexto del encuentro. No se puede mejorar. Es el gran líder de los parisinos y el Real Madrid está en el horizonte de su futuro. Se da como prácticamente hecho.

La decisión

El Real Madrid no duda y sabe que tiene ante sí la oportunidad de cerrarle fichaje del jugador que va a marcar los próximos 15 años del fútbol mundial. La aspiración del galo siempre ha sido vestir de blanco. La duda es saber cuándo lo haría. Que pusiera el pasado verano hasta 200 millones de euros encima de la mesa a pesar de que solo le restaban meses de vinculación con el PSG fue un gesto que Kylian no olvida. Le sirvió para ver cuánto le quieren y cómo le esperan en la que será su nueva casa.

Nada ha cambiado desde entonces, pero está claro que no puede confirmar a ciencia cierta qué es lo que va a hacer mientras le quede contrato, y sobre todo temporada, con el PSG. Por ello, mantiene este juego, este tira y afloja, este sí, pero no. Declaraciones polémicas y contradictorias, pero siempre llegando a un punto de común acuerdo y encuentro: su fichaje por el Real Madrid está casi cerrado. Tal y como ha ido informando paso a paso EL BERNABÉU, el Real Madrid no tiene otra cosa en mente que el fichaje del francés.

