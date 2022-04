Pochettino mete presión a Mbappé: "Tiene que haber un entendimiento entre todas las partes"

Kylian Mbappé volvió a ser protagonista en la rueda de prensa de Mauricio Pochettino. El entrenador del Paris Saint-Germain tuvo que responder a las preguntas sobre el futuro de su jugador estrella. El técnico mostró su buena relación con el delantero, la mejora física que ha sufrido y el interés que hay en la entidad de que continúe. Sin embargo, aprovechó para meter presión recordando que debe haber un entendimiento entre todas las partes.

Hasta el momento, el PSG ha insistido en que Kylian Mbappé continúe. Por ello, en el último año se le han realizado ofertas de renovación que el jugador ha rechazado hasta el momento. Todas incluyendo mejora salarial y un mayor estatus en la plantilla parisina, pero que no ha servido para convencer a un jugador que sueña con vestir la camiseta del Real Madrid. El galo, eso sí, generó ciertas expectativas al dejar la puerta abierta a una continuidad en París.

Pochettino, ante las preguntas de los medios, situó a Mbappé como un candidato a la capitanía y recalcó el difícil momento que atravesó el jugador cuando llegó el cuerpo técnico el curso pasado. Respecto a las tensiones en el vestuario tras la eliminación ante el Real Madrid, el entrenador aseguró que han quedado tocados pero que no hay ninguna mala relación en el seno de su plantilla.

Además, Mauricio Pochettino dejó entrever que Sergio Ramos podría jugar la próxima jornada liguera ante el Clermont. El defensa español, cabe recordar, sufrió una sonora pitada en el último duelo del equipo en un reflejo del enfado que hay entre los aficionados por sus constantes lesiones.

Racha de Mbappé

"El caso de Kylian es un caso muy claro. Cuando llegamos, su momento y estado de forma no era el que tenía que ser. Gracias a su trabajo e implicación, y a la confianza que hemos generado entre todos, Kylian ha podido demostrar lo fantástico jugador que es. Pero lo más importante es su compromiso y su capacidad de darle vuelta a una situación que cuando llegamos era difícil. Nosotros solo le dimos la plataforma y la tranquilidad".

Eliminados de Champions

"Después de Madrid, todo el grupo ha quedado tocado de una eliminación donde, analizando los 180 minutos, fuimos mejores que el Real Madrid. En acciones puntuales no tuvimos fortuna".

Tensión en el vestuario

"Nada que decir a esa pregunta. No hay ningún tipo de problema. No me gusta la pregunta tampoco".

Neymar

"El PSG firmó a un jugador como Neymar por su calidad y esa está ahí. Con los años, estados de forma, lesiones... Ney, cuando estaba en su mejor momento, sufrió una lesión previa al partido contra el Real Madrid. Necesita un tiempo. Ha trabajado duro para volver".

Continuidad de Mbappé

"Cuando tengan a Kylian delante podrá responder mejor. El PSG y cualquier persona quiere lo mejor para él y para el club. Lo mejor para el club es que él esté. Y para él también es bueno estar con nosotros. Lógicamente, después hay unas negociaciones que tienen que llegar a buen puerto y un entendimiento entre todas las partes".

Candidatos a capitán

"Considero a Kylian y más jugadores".

