Ancelotti: "Bale ha entrado en la historia del Real Madrid y quiere despedirse bien"

Tras el subidón por la victoria contra el Chelsea en Stamford Bridge (1-3), el Real Madrid retoma La Liga a ocho jornadas del final de la temporada. El rival es el Getafe, que visita el Santiago Bernabéu este sábado. Carlo Ancelotti comparece en rueda de prensa y analizó toda la actualidad blanca en plena batalla por la Champions League y el campeonato doméstico.

El 'nuevo' Benzema

"La carrera de Karim Benzema es muy larga y va creciendo año tras año. Ha mejorado su personalidad en el campo y fuera de él, ha mejorado su liderazgo... Siempre ha sido un jugador bueno, pero ahora destaca y es más determinante porque tiene más personalidad y es más líder".

Ausencia de Mendy

"Mendy no ha entrenado porque tenía algo de cansancio. Hemos preferido que haga un trabajo individual en el gimnasio. No tiene lesión y mañana le evaluaremos para el partido. Juegue o no, estará listo para el martes. El único que tiene problemas es Jovic, del tobillo, además de Hazard por su operación".

Los minutos de Ceballos

"Ceballos no ha jugado los minutos que ha merecido por el entrenamiento que ha hecho. Es uno de los pocos a los que he dado menos minutos de los que merecía. Es un profesional muy serio y me pone un poco triste haberle dado pocos minutos. Ojalá pueda darle más en los próximos partidos".

Estado físico

"No escucho lo que hay alrededor. Miro lo que veo, los datos que tengo del entrenamiento y nunca me he preocupado por el perfil físico. El equipo no está a tope, pero está bastante bien y podemos llegar al final de temporada en un buen estado físico. Se ha hecho un trabajo óptimo".

Benzema y Carlo Ancelotti Real Madrid

Benzema, Van Basten...

"Es difícil comparar a jugadores de épocas distintas. Si tengo que compararlo con alguien, es muy complicado. Si comparas a Karim y a Van Basten, lo agradece uno y también el otro".

Nota a la temporada

"No me pongo nota. Intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Este club me da la motivación para hacer el máximo. Hay que esperar a final de temporada para ver si tenemos la suerte y la calidad para ganar títulos".

Evaluación del equipo

"Este equipo ha dado lo que podía dar. Si podíamos hacer más, no lo sé. El equipo hasta ahora ha cumplido y llegamos al final de la temporada en una posición muy buena. Ahora tenemos que poner la guinda del pastel".

Críticas tras El Clásico

"Tengo mucha suerte de tener equilibrio y tranquilidad. Soy una persona que ha tenido suerte en el vida. Tuve el Covid en el periodo 'bueno'. Me he aislado en casa y me he encerrado sin ver ni escuchar a nadie. El entrenador destaca solo cuando el equipo pierde. Puede plantear bien el partido o mal, pero también a veces es cosa de los jugadores. Pero tengo que aceptarlo y más cuando eres entrenador del Real Madrid.

Este club es el sitio más bonito para ser entrenador, solo tengo que aceptar las críticas. El problema sería que te criticaran en un equipo que no es grande como el Madrid".

Ganar La Liga para seguir

"El club, tranquilamente, hará una evaluación del trabajo que hemos hecho y luego tomará una decisión. Yo cada día disfruto de este ambiente y aprovecho cada día".

Karim Benzema se marcha y le sustituye Gareth Bale REUTERS

Situación de Bale

"Gareth Bale está bien, en buena condición físico. Lo ha demostrado con Gales y quiere demostrarlo aquí. Quiere terminar bien en este club. Ha tenido problemas, no ha jugado, pero ha entrado en la historia de este club"

Karim + Mbappé + Haaland

"Considerando la edad que tiene Karim, que lo está haciendo mejor y mejor, no cambia nada el compañero que tenga. Lo conozco bien personalmente, conozco su físico y seguirá siendo importante tenga el compañero que sea".

Actuación de Valverde

"En partidos igualados, como el del otro día, el aspecto físico y la energía que metas en el medio ayuda mucho. Con la calidad de Modric y Kroos, la salida del balón fue clave contra el Chelsea. Así encontramos espacios entre líneas. Todos destacan el partido de Valverde, de acuerdo, pero eso ayudó a otros a tener más calidad con el balón".

[Más información: La venganza de Courtois: el mejor portero que retrata a los finalistas de los grandes premios]

Sigue los temas que te interesan