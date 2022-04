La venganza de Courtois: el mejor portero que retrata a los finalistas de los grandes premios

Mientras Édouard Mendy caía en el anzuelo de Benzema, en la otra mitad de Stamford Bridge se alzaba Thibaut Courtois en el aire. Su poderosa parada tras el cañonazo de Azpilicueta entró al instante en la galería de arte del portero belga. Así van varias esta temporada, haciendo aún más incomprensible lo que ocurrió meses atrás en las dos grandes galas del fútbol: Balón de Oro (Trofeo Yashin) y The Best.

Courtois lleva tres temporadas a un nivel sobresaliente. Después de un año de aclimatación al entorno del Real Madrid, desde 2019 no ha habido dudas en cuanto a que no hay nadie mejor en el mundo para cubrir la portería del club blanco. Sus paradas valen tanto como goles. La fórmula más sencilla es la que eleva al equipo que dirige Carlo Ancelotti: un portero que para (mucho) y un delantero que marca (mucho).

Pocas reivindaciones le hacen falta a Courtois: "A mí no me hace falta que alguien me diga que soy o no el mejor. Yo tengo confianza en lo que hago y pienso que soy uno de los mejores", decía en la rueda de prensa previa al partido del Chelsea. En un estadio que tiempo atrás fue su casa le pitaron y él solo respondió haciendo un día más paradas de gran mérito.

Donnarumma y Mendy, premiados y señalados

Pero en cada recital de Courtois es inevitable pensar en lo mismo: ¿cómo su figura ha sido tan menospreciada en cuanto a los premios? El Trofeo Yashin de France Football se lo llevó Gianluigi Donnarumma y el The Best al mejor portero de la FIFA, Édouard Mendy. En un mes ambos han salido mal parados de sus eliminatorias de Champions League contra el Madrid, protagonizando errores de bulto ante Benzema. El que ha brillado bajo palos siempre ha sido Courtois.

France Football y FIFA se olvidaron del portero del Real Madrid. En la lista del primero fue noveno y la segunda tampoco le incluyó en su lista de cinco finalistas. Courtois se preguntó por qué ocurrió esto y solo encontró explicación en unas declaraciones suyas en contra de la UEFA denunciando el calendario del fútbol. Los números siempre dijeron que Thibaut era de los mejores (sino el mejor) y lo vuelven a hacer este curso.

Tiros para encajar gol

Tras su brillante actuación del miércoles en Londres, se ha hecho viral un gráfico de BeSoccer que resalta los tiros para marcar y encajar que necesitan los 32 equipos de la presente edición de la Champions League. Lo que recae sobre Courtois es revelador, ya que se necesitan 21 tiros para que el meta belga encaje un gol.

La distancia de Courtois con el resto de porteros es enorme. En los equipos de Donnarumma y Mendy, PSG y Chelsea, los datos caen hasta 11 y 9 tiros para encajar gol, respectivamente. Manuel Neuer (Bayern Múnich), que aparecía en la lista de finalistas de los dos grandes premios, se sitúa casi en los 12 tiros para encajar gol.

La lista del trofeo Yashin la completaron Jan Oblak (Atlético de Madrid) y Ederson (Manchester City), que en este gráfico se sitúan en los 10 y 6 tiros, respectivamente. En The Best, su lugar fue ocupado Alisson (Liverpool), encuadrado en ocho tiros, y Peter Schmeichel, que no aparece al no jugar el Leicester la Champions League este año.

