Benzema, ladrón de guante blanco en Champions: el triunfo de provocar el fallo de los porteros

Karim Benzema no para de demostrarse a sí mismo que no tiene límites con un balón en los pies; aunque este miércoles lo hizo de cabeza casi mejor. Con dos remates 'Santillanescos' había ejecutado al Chelsea FC en tres minutos. Pero los mejores ladrones siempre dan un golpe evasivo antes del gran robo.

El delantero francés apareció al comienzo de la segunda parte en Stamford Bridge para dejar otro momento de pillería sobre un campo de fútbol. Le birló a Édouard Mendy y a Antonio Rudiger la pelota e hizo el hat-trick que le da medio billete a las semifinales al Real Madrid.

Fue una nueva acción de ladrón de guante blanco como ya se habían visto otras tres en la Champions League ejecutadas por el mismo artista del hurto y del gol. El Santiago Bernabéu ya ha vivido dos acciones en las que el francés provoca un fallo del guardameta rival. Pero es que Benzema también había robado los focos dejando en ridículo a un portero de la misma manera en una final de la máxima competición continental en Kiev. Londres ahora ha entrado en la lista tras lo de la pasada noche.

Karim Benzema celebra su tercer gol al Chelsea REUTERS

A sus 34 años, Karim no es un rival desconocido. Las defensas saben que en un centímetro de campo puede hacer un regate inverosímil, dejando para el recuerdo una instantánea en el desaparecido Vicente Calderón. Las zagas han sufrido su presencia sigilosa en el área para hacerse notar arañando como 'El Gato' (el mote que le puso José Mourinho) que un día fue.

Pero también ha demostrado ser un Monsier (como gran parte de la prensa le conoce) regalando a sus compañeros asistencias. La cuestión es que el central de turno nunca sabe lo que va a hacer. Este miércoles volvió a aparecer su inteligencia no para encontrar al jugador en la mejor posición, si no para estar mejor posicionado que nadie en la presión y crear un gol de la nada. No aprenden los defensas que delante tienen a todo un ladrón de guante blanco.

Ulreich, primera víctima

La fama nació en el mes de abril de 2018. El Real Madrid recibía al Bayern Múnich en el partido de vuelta de semifinales de la Champions League. En Alemania, los blancos habían vencido por 1-2, pero veían amenazada su ventaja a los tres minutos con un gol de Joshua Kimmich. Benzema había respondido rápido, en el 11, para empatar el encuentro y mantener la ventaja. Pero, al comienzo de la segunda parte (como este miércoles en

Sven Ulreich sería el primer portero que quedaría retratado por las argucias del delantero que provoca errores en los guardametas. El alemán iba a recibir un arriesgado pase de Corentin Tolisso hacia atrás, pero la presión de Benzema hizo dudar y resbalarse al meta del Bayern. Eso provocó que el balón pasara sin que el germano lo tocase. Karim corrió a por la pelota en tierra de nadie y haría el segundo tanto de la noche que certificaba prácticamente el pase a la final.

Una final de Champions

No tardaría en volver a demostrar sus habilidades de ladrón de guante blanco Benzema. Si hacerlo en unas semifinales de Champions ya es un gran golpe, Karim puso el listón más alto al hacer el truco en la gran final. Fue el inicio de la agonía de un Loris Karius que quedó marcado por este encuentro. La acción del delantero francés dio paso a una serie de catastróficas desdichas que hundieron al guardameta alemán y le dieron la decimotercera 'Orejona' al Real Madrid.

Los blancos se adelantaron en el marcador otra vez al comienzo de la segunda mitad (minuto 51) con una presión de Benzema cuando Karius iba a sacar de portería con la mano hacia un compañero. El francés interceptó el balón con el pie dirigiendo el rechace hacia la portería abandonada de Loris. Los jugadores del Liverpool se quedaron protestando no se sabe muy bien el qué, porque el robo de Karim era totalmente legal. Después llegarían el golazo de Bale y otra gran pifia del meta.

Incendio en el Bernabéu

El idilio con sus éxitos a la hora de presionar volvería a encontrar su razón en la Champions League de este año. Las circunstancias eran bastante diferentes a los otros dos grandes robos. El Real Madrid estaba viendo cómo se le iba la eliminatoria de octavos de final ante el Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé había puesto aún más tierra de por medio que la que consiguió en la ida en la capital de Francia. El Santiago Bernabéu empezaba a resignarse. Pero Benzema colmó de fe al estadio.

Superada la hora de partido, Karim fue a presionar a Gianluigi Donnarumma. El francés consiguió que el italiano se liase con el balón y la perdiera. La jugada fue a parar a los pies de un Vinicius Júnior que le devolvió el balón al francés para que marcase el primer gol de su hat-trick e iniciara la remontada que llegaría unos minutos después. El guardameta italiano pedía una falta inexistente. Benzema había vuelto a ejecutar otro robo.

Londres y 'Big Benzema'

Karim cogió el ritmo del reloj más famoso del mundo y le dio sentido a su nombre al marcar los tiempos de su último robo. Un gol de Kai Havertz antes del descanso había hecho temblar a los merengues, que se estaban saliendo en Stamford Bridge. No había pasado ni un minuto de la segunda parte cuando Benzema aprovechó el fallo de coordinación de Rudiger y Mendy. El delantero se llevó un balón que había quedado en tierra de nadie y ejecutó a la perfección para completar su hat-trick.

Así le daba al Real Madrid un triunfo vital para tratar de administrar la ventaja en el partido de vuelta que se disputará el próximo martes en el Santiago Bernabéu. Así conseguía Karim Benzema su gol número 37 en 36 partidos de esta temporada. Así sumaba el tanto número 11 en esta edición de la Champions League, solo superado por Robert Lewandowski con 12. Estos son los números del futbolista más en forma del mundo y que mereció algo más en los premios individuales del último año.

