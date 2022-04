Mbappé, sobre su fichaje por el Real Madrid: "No he tomado la decisión, hay nuevos elementos"

Kylian Mbappé ha roto su silencio para hablar de su futuro profesional. El delantero del Paris Saint-Germain, tras el duelo liguero de su equipo, ha asegurado que sigue sin tomar una decisión y que hay "nuevos elementos" para valorar sus próximos pasos. El atacante galo tampoco descarta una renovación con el PSG. Unas palabras que hacen soñar a la entidad con su continuidad.

"No he tomado mi decisión. Hay nuevos elementos, parámetros que hay que tener en cuenta", ha reconocido ante los medios de comunicación al poco de terminar el duelo ante el Lorient en el que anotó dos goles. "Estoy pensándomelo, si hubiera tomado la decisión la habría anunciado ya", ha subrayado.

El delantero, preguntado sobre si es posible que se quede en el Paris Saint-Germain, no ha descartado ningún escenario y ha indicado que "por supuesto" que es una de las opciones que baraja. Las dudas de Mbappé, cabe recordar, comenzaron hace más de un año cuando en 2021 reconoció que estaba barajando un nuevo proyecto.

Kylian Mbappé : "Je n’ai pas pris ma décision (…) Il y a de nouveaux éléments, des paramètres qu’il faut prendre en compte." #PSGFCL pic.twitter.com/O8ylXYdmHi — Baptiste Durieux (@BaptisteDurieux) April 3, 2022

Kylian Mbappé : "Je pense que la sélection a fait du bien (…) Pour pas mal de joueurs, le climat était un peu pesant." #PSGFCL pic.twitter.com/u18JkovG31 — Baptiste Durieux (@BaptisteDurieux) April 3, 2022

Estas últimas declaraciones de Kylian Mbappé dan esperanza a un PSG que veía complicado poder renovarle. El club francés ha realizado numerosos movimientos para intentar retener a su estrella. El más reciente, según medios del país, era ofrecerle la capitanía del equipo para ser el hombre más importante del vestuario. Sin embargo, a esa decisión se suman otras como la de subirle el salario notablemente.

Las reticencias de Mbappé

Ninguno de estos movimientos ha tenido efectos, pues Kylian Mbappé ha rechazado todas las ofertas de renovación que le ha hecho el Paris Saint-Germain hasta la fecha. Es más, el pasado verano, cuando el Real Madrid envió una propuesta oficial al PSG para acordar el traspaso, Mbappé pidió expresamente a Al-Khelaifi que le dejaran salir.

"Lo anuncié lo suficientemente temprano para que el club pudiera fichar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato y luego los respeté. Dije: 'si no quieres que me vaya, me quedo", reconoció el delantero francés en una entrevista una vez cerrado el mercado de fichajes.

Tras la eliminación en la Champions League ante el Real Madrid, y después de numerosas críticas en el equipo galo por los resultados, Mbappé calma los ánimos de sus aficionados dejando abierta la puerta de la renovación. El desenlace se conocerá a final de temporada, pero lo único que está claro es que Mbappé sigue sin aceptar las propuestas del PSG y que dio el visto bueno a fichar por el Real Madrid. El club merengue da por hecho que su estrella llegará.

