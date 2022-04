Ancelotti: "No me han dolido los pitos a Bale, está con ganas de ayudar al equipo y es lo importante"

Victoria del Real Madrid frente al Getafe en un partido que no tuvo mucha historia. Los de Carlo Ancelotti solventaron un compromiso que podría haber sido algo trampa tras la resaca de la Champions, pero en el que los de Quique Sánchez Flores no presentaron mucha oposición. Tranquilidad y cosas positivas para seguir dando pasos hacia el título.

Los goles de Casemiro y Lucas Vázquez sellaron los tres puntos y le permiten a los blancos centrarse ya de lleno en la vuelta de la eliminatoria de la Copa de Europa. Un duro compromiso ante el Chelsea en el que ya pensaba Ancelotti este sábado. Por eso puso en el césped una alineación con muchas rotaciones.

El propio autor del segundo gol fue una de ellas, pero no la única. También apareció Marcelo por el lesionado Mendy, Camavinga en el medio y Rodrygo en la punta de ataque. Ancelotti tuvo cierta tranquilidad y así analizó en rueda de prensa la actuación de sus jugadores en un día en el que volvió al Bernabéu dos años después Gareth Bale.

Cambio tras El Clásico

"No hemos perdido la cabeza después del baño que nos dios el Barça. Hemos estado equilibrados y estamos manejando esa ventaja que tenemos. Hoy podía ser un partido trampa porque en Champions dejas mucho derroche físico y mental. Pero hemos estado bien, colocados en el campo, presionando arriba tras la pérdida, sin arriesgar. Todo ha salido bien".

Victoria de mucha confianza

"Ha sido una noche muy buena. Era un partido que nos preocupaba porque el Getafe nos ganó en enero. Hemos reaccionado muy bien, concentrados. También los que han jugado menos como Marcelo o Camavinga. Estaban listos para ayudar al equipo".

La situación de Mendy

"Mendy creo que puede jugar contra el Chelsea. Es solo una sobrecarga. A última hora hemos tenido un malestar de Mariano. Militao sí está sancionado y no estará, pero el resto salvo Hazard estarán todos".

El mejor momento del Madrid

"Estamos bastante bien. El periodo de octubre a diciembre fue muy bueno y cogimos ventaja. Pero ahora el equipo vuelvea a estar bien. Tenemos que seguir. En Sevilla tenemos la baja de Casemiro, pero el partido de Camavinga o Valverde demuestra que no solo tenemos once".

Fede Valverde felicita a Casemiro por su gol al Getafe REUTERS

Sustituir a Casemiro

"No hay un jugador como él. Es difícil buscar quien le puede sustituir. Sea Kroos o Camavinga, son diferentes. Hoy necesitábamos un pivote alto y por eso ha terminado ahí Camavinga. Si quieres más salida de balón, te viene mejor Kroos".

Pitos a Gareth Bale

"No me han dolido. Bale está bien, con ganas de jugar, está con ganas de ayudar al equipo. Estamos en un momento de la temporada donde necesitamos todos. Hay que tener unión con los jugadores y la afición".

Ganar La Liga

"Eso es difícil de decir, no sé cuál es el más especial. Pero no quiero decir esto porque no se ha acabado. Tenemos partidos complicados y quizás responda después cuando termine el curso".

[Más información: El Real Madrid no afloja en La Liga y gana al Getafe con autoridad]

Sigue los temas que te interesan