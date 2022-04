Una amarilla por protestar deja a Casemiro sin el partido vital por La Liga contra el Sevilla

Malas noticias que deja el Real Madrid - Getafe para el futuro de la plantilla de Carlo Ancelotti. El entrenador italiano ha conocido la primera baja que tendrá para el duelo ante el Sevilla FC del próximo fin de semana. Casemiro, que estaba apercibido, ha visto la quinta cartulina que acarrea sanción. Además, lo ha hecho por unas protestas a Soto Grado. El brasileño le dijo al árbitro "eres muy malo" cuando iba a sacarle ya la tarjeta amarilla, como han captado las imágenes de Gol Televisión.

Casemiro estaba crispado con la actuación del colegiado. En una jugada anterior ya había tenido un rifirrafe con él por pitar una falta cerca del área merengue en la que había tocado claramente el balón. Esta crispación explotó cuando Soto Grado no señaló una mano de Carles Aleñá cerca de la frontal que defendía el Getafe. El centrocampista no pudo reprimirse ante una acción que había visto todo el estadio. Eso supuso que viera la quinta tarjeta amarilla.

Cabe recordar que Casemiro no era el único apercibido sobre el campo esta noche. También lo está Eder Militao, que ya se perderá el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Chelsea FC por esta misma razón. El central no ha visto la quinta cartulina, así que podrá estar este próximo domingo a las 21:00 horas. Luka Modric también está apercibido, aunque estuvo en el banquillo y no tuvo posibilidad de verla.

Los jugadores del Real Madrid felicitan a Casemiro por su gol al Getafe REUTERS

Casemiro estaba completando un gran partido, sobre todo a raíz de anotar el gol que rompía la igualada en el marcador. El brasileño remató un gran centro con el exterior de Vinicius Júnior. La asistencia que se había sacado de la manga el delantero merengue merecía acabar bien y de eso se encargó el centrocampista. Puso su cabeza entrando con más fuerza que nadie en el área del Getafe y obtuvo el premio del primer tanto de la presente temporada.

